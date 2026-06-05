Bećirović razgovarao s premijerom Nizozemske o evropskom putu BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Tivtu s premijerom Kraljevine Nizozemske Robom Jettenom, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dvije države, evropskom i evroatlantskom putu BiH, kao i o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u Evropi i regiji Zapadnog Balkana.

Bećirović je premijeru Jettenu čestitao preuzimanje dužnosti i poželio uspješan mandat, ističući značaj nastavka dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske.

Tokom sastanka zahvalio je Nizozemskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naglašavajući da dvije države povezuju snažni politički i ekonomski odnosi, ali i brojna bosanskohercegovačka zajednica u Nizozemskoj.

Bećirović je ponovio da su članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu strateški vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine, te ukazao na važnost podrške prijateljskih država u nastavku evropskog i evroatlantskog puta.

Premijer Kraljevine Nizozemske Rob Jetten potvrdio je podršku evropskoj i evroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, uz naglasak na nastavak reformi, jačanje vladavine prava i očuvanje stabilnosti.

Sagovornici su izrazili spremnost za dodatno jačanje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.