Delegacija iz Tuzle kod Bećirovića: Istaknuta važnost odbrane grada i BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović upriličio je prijem za delegaciju iz Tuzle, koju je predvodio gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić.

Delegaciju su činili nekadašnji nosioci društvenog, sigurnosnog i vojnog života Tuzle, kao i predstavnici boračkih organizacija. Prijemu je prisustvovao i član ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine akademik prof. dr. Mirko Pejanović.

Tokom susreta razgovarano je o značaju odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu agresije, kao i o važnosti očuvanja kulture sjećanja, mira, demokratskih vrijednosti i multietničkog karaktera Bosne i Hercegovine.

Bećirović je iskazao zahvalnost braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine za doprinos u odbrani države, naglasivši da su hrabrost, odgovornost i odlučnost građana trajno upisani u historiju Bosne i Hercegovine. Istakao je i važnost očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, te potrebu jačanja državnih institucija i zaštite ustavnog poretka BiH.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je značaj njegovanja kulture sjećanja i očuvanja vrijednosti na kojima je odbranjena Bosna i Hercegovina. Posebno je istakao ulogu Tuzle u odbrani BiH, očuvanju multietničkog karaktera, zajedničkog života i solidarnosti među građanima i tokom najtežih ratnih godina.

Na sastanku je ukazano na značaj odbrane Tuzle za očuvanje Bosne i Hercegovine, uz poruku da je Tuzla i u najtežim ratnim godinama sačuvala multietnički duh i dostojanstvo svih građana. Sagovornici su podsjetili i da je Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, čime su potvrđeni njen suverenitet, nezavisnost i međunarodnopravni subjektivitet.

Delegaciju su činili tadašnji predsjednik Skupštine općine Tuzla i bivši načelnik Općine Tuzla Selim Bešlagić, tadašnji sekretar Skupštine Općine Tuzla i bivši gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, tadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla Meša Bajrić, tadašnji komandant 2. tuzlanske brigade i 251. tuzlanske brigade Ali Aziri, tadašnji komandant 3. tuzlanske brigade Kemo Džanko, tadašnji komandant Mješovitog artiljerijskog diviziona Tuzla Alija Tirić, predsjednik Skupštine Udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan grada Tuzle Redžep Muratović, predsjednik Organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzla Nermin Marevac, predsjednik Organizacije demobiliziranih boraca grada Tuzla Mirza Ahmić Fonzo, predsjednik Skupštine Organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzla Mehmedalija Mehmedović Buco, tadašnji šef ratnog Odjeljenja Službe državne bezbjednosti u Tuzli Osman Sarajlić i tadašnji operativni radnik Službe državne bezbjednosti u Tuzli Nebojša Novaković.