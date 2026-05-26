Bećirović i Lugavić razgovarali o kulturi sjećanja i pravdi za žrtve Kapije

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u Tuzli, gdje se sastao sa gradonačelnikom dr. sc. Zijadom Lugavićem, povodom obilježavanja 25. maja, Dana sjećanja na žrtve zločina na Kapiji.

Tokom sastanka u Gradskoj upravi Tuzle razgovarano je o značaju očuvanja kulture sjećanja, prenošenju istine o stradanju mladih u Tuzli 1995. godine, kao i o odgovornosti institucija da podrže aktivnosti koje doprinose miru, dijalogu i međusobnom uvažavanju.

Posebno je istaknuta potreba dosljednog insistiranja na pravdi i odgovornosti za žrtve zločina na Kapiji. U razgovoru je naglašeno da je neprihvatljivo što je Novak Đukić, pravosnažno osuđen za zločin na Kapiji, i dalje na slobodi, te da to predstavlja ozbiljan izazov za vladavinu prava i suočavanje s prošlošću.

Poručeno je da Tuzla ostaje trajno opredijeljena vrijednostima antifašizma, zajedničkog života i poštovanja svih civilnih žrtava rata. Njegovanje kulture sjećanja istaknuto je kao važan dio izgradnje društva koje počiva na istini, pravdi i odgovornosti.

Tokom posjete Tuzli Bećirović je položio cvijeće i odao počast na Slanoj Banji, u Aleji mladosti, a potom prisustvovao centralnoj komemoraciji na Kapiji, gdje je odata počast nevinim žrtvama, uz poruke mira i trajne obaveze da se zločin nikada ne zaboravi niti ponovi.