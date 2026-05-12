Bećirović pred Vijećem sigurnosti UN-a: BiH treba zaštitu mira i stabilnosti

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje je poručio da je politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini kompleksna i izazovna, te da je neophodno nastaviti međunarodnu pažnju s ciljem zaštite mira, stabilnosti i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Bećirović je istakao da je Bosna i Hercegovina, uprkos brojnim izazovima, ostvarila značajan napredak na evropskom i evroatlantskom putu, podsjetivši na kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji i odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Naveo je i da bi rezultati bili bolji da nije bilo, kako je rekao, stalnih opstrukcija i blokada iz entiteta Republika Srpska.

U obraćanju je posebno upozorio na, kako je naveo, antidejtonsku politiku rukovodstva Republike Srpske, ističući da bilo kakvo ugrožavanje nadležnosti Ustavnog suda BiH, državnih pravosudnih organa i visokog predstavnika može imati ozbiljne posljedice po mir i stabilnost u BiH i regiji.

Bećirović je poručio da visoki predstavnik postoji na osnovu Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da se o zatvaranju OHR-a može govoriti tek nakon ispunjavanja programa 5+2. Naglasio je i da imenovanje novog visokog predstavnika treba biti provedeno na način da se ne ugroze njegove nadležnosti i mandat.

Govoreći o državnoj imovini, Bećirović je istakao da je, prema međunarodnom i domaćem pravu, te presudama Ustavnog suda BiH, državna imovina vlasništvo Bosne i Hercegovine i da o tome, kako je rekao, ne smije biti političke trgovine.

On je pozvao i na implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava, jačanje multietničke države, produženje mandata misije EUFOR/Althea u 2026. godini, te ubrzavanje puta Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.

Na kraju obraćanja Bećirović je zahvalio prijateljima Bosne i Hercegovine, poručivši da građani BiH zaslužuju mir, stabilnost i ekonomski napredak.