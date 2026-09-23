Bećirović pred Generalnom skupštinom UN-a: Bosna i Hercegovina je nepokoriva država

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na Generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje je govorio o položaju Bosne i Hercegovine, stanju međunarodnog poretka, ratovima i krizama u svijetu, ali i aktuelnim političkim izazovima u zemlji i regiji.

Bećirović je poručio da se Bosna i Hercegovina, uprkos brojnim iskušenjima kroz koja je prošla, nastavlja kretati prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Govoreći o globalnim prilikama, upozorio je na, kako je naveo, eroziju međunarodnog prava, rat u Ukrajini, stradanja u Gazi i druge krizne tačke, pozivajući na snažniju ulogu Ujedinjenih nacija.

Značajan dio obraćanja posvetio je Bosni i Hercegovini, genocidu u Srebrenici, odnosu Srbije prema pravosnažno osuđenim ratnim zločincima te političkim prilikama u Republici Srpskoj. Njegovo obraćanje prenosimo u nastavku.

“Poštovani predsjedniče Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uvaženi generalni sekretaru UN-a, ekscelencije, dame i gospodo!

Čast i zadovoljstvo mi je obratiti se na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, u ime države Bosne i Hercegovine.

Mi smo simbol nacije koja je preživjela teška iskušenja, ali nije izgubila put prema boljoj budućnosti.

U periodu od 1992. do 1995. godine, moja država je bila izložena agresiji, udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima.

Nakon završetka agresije 1995. godine, destruktivne snage pokušavaju blokadama, opstrukcijama i na druge načine zaustaviti napredak Bosne i Hercegovine. Naš put ka modernoj evropskoj državi usporavaju, ali ga ne mogu zaustaviti.

Danas se Bosna i Hercegovina nalazi pred vratima Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza. To su naši strateški vanjskopolitički ciljevi, koje su jednoglasno definirali državni organi Bosne i Hercegovine.

Nažalost, i dalje postoje oni koji žele realizirati velikodržavne projekte na račun teritorije Bosne i Hercegovine. Za vrijeme agresije našu državu su napadali oružanim putem, a danas to rade političkim, diplomatskim i drugim sredstvima.

Veoma je važno da su sudovi UN-a utvrdili prirodu rata vođenog protiv Republike Bosne i Hercegovine.

Pravosnažnim presudama, uključujući i presude o udruženim zločinačkim poduhvatima, dokazano je da je riječ o međunarodnom oružanom sukobu. Presudama najviših sudova UN-a utvrđeno je da je počinjen genocid nad Bošnjacima.

One su ujedno presude velikodržavnim politikama koje su, udruženim zločinačkim poduhvatom, pokušale podijeliti i razoriti Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu, suverenu, nedjeljivu i međunarodno priznatu državu.

Dame i gospodo,

živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije.

Jačanje autoritarnog populizma, agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji Zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu i druga žarišta uveli su čovječanstvo u duboku krizu, s mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom.

Svijet nije adekvatno reagirao na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima u Gazi, kao što nije ni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Agresija Ruske Federacije na Ukrajinu je flagrantni primjer kršenja Povelje UN-a i međunarodnog prava, a Gaza je najteži poraz čovječanstva u XXI stoljeću.

Najveće globalne krize direktno su povezane i imaju isti korijen, eroziju međunarodnog prava.

Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost.

Dame i gospodo,

bez otkrivanja uzroka krize savremenog čovječanstva ne možemo rješavati njegove probleme.

Politika sile ne može donijeti napredak čovječanstvu. Umjesto sile, trebaju nam poštivanje i jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili više od 80 godina.

Multilateralni sistem danas se suočava s ozbiljnim izazovom, krizom institucionalnog povjerenja. Povjerenje slabi jer neki akteri međunarodne zajednice potkopavaju vrijednosti sadržane u Povelji UN-a.

Budućnost čovječanstva nije u politici nasilja i kršenja ljudskih prava. Sukobi i ratovi nisu smisao naše civilizacije. Gradimo kulturu dijaloga, saradnje i mira.

U tom kontekstu, smatram izuzetno važnim reafirmirati važnost Povelje UN-a, revitalizirati ulogu UN-a kao globalnog centra koordinacije i saradnje, podržati proces reformi i osnažiti kredibilitet UN-a, dosljedno implementirati ciljeve održivog razvoja, izgraditi međusobno povjerenje, inkluzivnost i demokratsku viziju liderstva te jačati preventivnu diplomatiju u vremenu brojnih tenzija i sukoba.

Neka poštivanje međunarodnog prava, mir, solidarnost, održivi razvoj i pravda budu naš put kojim ćemo zajedno ići.

Dame i gospodo,

mi iz Bosne i Hercegovine pozivamo sve članice UN-a da se fokusiraju na reafirmiranje međudržavnih odnosa na bazi međunarodnog prava, osiguranje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, promoviranje mira i društvenog napretka, borbu protiv govora mržnje i svih oblika diskriminacije, jačanje politike prevencije genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina, unapređenje prava žena i djece te jačanje ravnopravnosti spolova, bolje zdravstvo i obrazovanje.

Svijet se mora vratiti osnovnim principima na kojima se temelji UN.

Poštivanju ljudskog dostojanstva. Suverenoj jednakosti država. Mirnom rješavanju sporova. Poštivanju međunarodnog prava.

To nisu nerealne postavke, to su jedino mogući temelji stabilnog svijeta.

Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a.

Između ostalog, podsjećam da je Bosna i Hercegovina svjesna klimatskih promjena i opredijeljena da doprinese globalnim naporima, posvećena tranziciji ka obnovljivim izvorima energije i redukciji emisije štetnih gasova te odlučna u borbi protiv svih oblika terorizma.

Mi u Bosni i Hercegovini znamo da mir nije nešto što se podrazumijeva.

Mir moramo čuvati svakog dana. On zahtijeva odgovornost političkih lidera, poštivanje prava i spremnost na dijalog.

Ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Ako želimo očuvati povjerenje u međunarodni poredak, pravila koja zajednički uspostavljamo moraju se jednako primjenjivati.

Dame i gospodo,

Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi u kojoj je, nakon Drugog svjetskog rata, počinjen genocid.

Generalna skupština UN-a je u maju 2024. usvojila Rezoluciju o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Ova rezolucija je visoko moralni i civilizacijski čin Generalne skupštine UN-a. Usvojena Rezolucija jednako je važna za UN kao i za Bosnu i Hercegovinu.

Posebno je opasno da rukovodstvo Republike Srbije glorificira pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Monstrum Ratko Mladić nije heroj, već pravosnažno presuđeni ratni zločinac.

Institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin.

To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji.

To je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida.

To je direktni udar na vrijednosti UN-a, čiji sud je pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.

Podsjećam, Srbija je jedina država na svijetu koju je sud UN-a osudio da je prekršila Konvenciju UN-a o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Pozivam UN, EU i druge međunarodne aktere da jasno osude i poduzmu konkretne korake prema onima koji i institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince.

Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini.

Za govornicom Generalne skupštine UN-a javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska nastavlja prijetiti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije.

Takvu destruktivnu politiku moramo zajedno zaustaviti.

Žrtve genocida i zaposlenici Memorijalnog centra Srebrenica posljednjih mjeseci suočavaju se s nedopustivim pritiscima policije Republike Srpske.

Ne smijemo dozvoliti da policija i druge institucije Republike Srpske koje su počinile genocid nad Bošnjacima danas zastrašuju preživjele i one koji čuvaju sjećanje na žrtve genocida.

Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju bosanskog entiteta Republika Srpska.

Oni će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti, prije svega s ciljem slabljenja i ukidanja mandata visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je predviđen i Dejtonskim mirovnim sporazumom, slabljenja institucije Ustavnog suda BiH i oduzimanja državne imovine Bosne i Hercegovine, suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.

Dame i gospodo,

Bosna i Hercegovina je nepokoriva država.

Ne postoji nijedna mapa jugoistočne Evrope u zadnjih 1.000 godina na kojoj nema Bosne ili Bosne i Hercegovine.

U Bosni i Hercegovini žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života.

Na kraju, kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, želim istaći da sam ponosan na hrabre ljude Bosne i Hercegovine.

To su ljudi kojima je učinjena nepravda, a oni se i dalje bore za pravdu.

To su ljudi koji su bili žrtve laži, a oni se i dalje bore za istinu.

To su ljudi koji podržavaju borbu za pravdu, slobodu i ljudsko dostojanstvo širom svijeta.

To su časni i ponosni ljudi moje domovine Bosne i Hercegovine” – rekao je Bećirović.