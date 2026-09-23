Od danas potpuna obustava saobraćaja u jednoj tuzlanskoj ulici

Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić, do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, od danas, 23. septembra 2026. godine, bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici.

Obustava će trajati do okončanja radova. Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca.

Stanari dijela ulice obuhvaćenog potpunom obustavom saobraćaja pozivaju se da do završetka radova prilagode kretanje i parkiranje vozila, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.