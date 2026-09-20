Danas u Tuzli obustava saobraćaja zbog triatlona: Pogledajte koje dionice će biti zatvorene

U Tuzli će danas, 20. septembra, na snazi biti privremena obustava saobraćaja zbog održavanja međunarodne triatlon utrke i Državnog prvenstva BiH u sprint triatlonu.

Za biciklistički segment saobraćaj će biti obustavljen od 12:00 do 13:30 sati na relaciji Džindić mahala – Muzička škola – kružni tok Tenis – kružni tok Siporex, u smjeru od Tenisa prema Siporexu. Od 12:30 do 14:15 sati obustava će biti na snazi i na relaciji od kružnog toka Skver do kružnog toka Tenis, u oba smjera.

Kada je riječ o trkačkom segmentu, od 12:30 do 14:15 sati saobraćaj će biti obustavljen na relaciji kružni tok Tenis – Klosterska ulica – Ulica Kulina bana – Skver.

Vozačima se preporučuje da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i upute policijskih službenika i redara. Poseban oprez potreban je zbog učesnika utrke koji će se kretati navedenim dionicama.

Centralno mjesto održavanja Pannonica Triatlona su Panonska jezera, a start sprint triatlona za odrasle zakazan je za 12 sati. Takmičari će se nadmetati u plivanju, biciklizmu i trčanju, dok je dječiji akvatlon počeo u 10 sati.