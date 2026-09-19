Mjesta u domu koja često zaboravljamo očistiti: Na njima se nakupljaju prašina i mikrobi

Redovno usisavanje, brisanje prašine i pranje podova ne znači nužno da je svaki dio doma zaista čist. Postoje brojna mjesta koja svakodnevno koristimo, ali ih prilikom čišćenja često preskočimo.

Upravo na takvim površinama mogu se nakupljati prašina, nečistoće i mikroorganizmi. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na površine koje često dodirujemo, poput kvaka, prekidača za svjetlo, daljinskih upravljača i ručki, jer se na njima mogu zadržavati mikrobi.

Ne treba zaboraviti ni teško dostupna mjesta u kuhinji i kupatilu, prostor oko slavina, unutrašnjost kanti za smeće, filtere i ventilacione otvore, kao i prostore iza i ispod namještaja. Vlažni dijelovi doma zahtijevaju dodatnu pažnju jer pogoduju razvoju plijesni.

Plijesan se može pojaviti oko curenja, prozora, cijevi, zidova i na drugim mjestima gdje se zadržava vlaga. CDC navodi da je za sprečavanje njenog rasta važno riješiti problem s vlagom, a zahvaćene površine očistiti i dobro osušiti.

Za većinu površina u domaćinstvu redovno čišćenje vodom i odgovarajućim sredstvom dovoljno je za uklanjanje prljavštine i većine mikroba. Dezinfekcija nije potrebna nakon svakog čišćenja, osim u situacijama kada je neko bolestan ili postoji povećan rizik od širenja infekcije.

Zato je korisno povremeno napraviti detaljnije čišćenje i obratiti pažnju upravo na one dijelove doma koje tokom uobičajenog pospremanja najčešće preskačemo.