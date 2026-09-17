Nakon požara u domu za starije u Lukavcu uhapšena jedna osoba

Nakon požara koji je u ranim jutarnjim satima 17. septembra izbio u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca, policija je uhapsila odgovornu osobu ove ustanove.

Uviđaj na mjestu događaja završen je tokom dana, a njime je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uviđaj su obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, Odsjeka za opći kriminalitet i Odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku, zajedno sa inspektorima Inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a TK, vještakom zaštite na radu i vještakom elektro struke.

Nakon završetka uviđaja, po nalogu dežurnog tužioca, slobode je lišen E. A. (1968) iz Tuzle, odgovorna osoba ustanove u kojoj je izbio požar.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj i prikupljene dokaze, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.