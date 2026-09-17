Irska odustala od Eurosonga 2027. zbog rata u Gazi

Adin Jusufović
Eurosong
Foto: X/JJ predstavnik Austrije na Eurosongu

Irska neće učestvovati na Eurosongu 2027. godine, a njen javni servis RTÉ neće ni prenositi takmičenje, zbog nastavka rata i humanitarne krize u Gazi.

Iz RTÉ-a su saopćili da učešće Irske u trenutnim okolnostima ne smatraju opravdanim, ukazujući na nastavak stradanja i tešku humanitarnu situaciju koja ugrožava veliki broj civila u Gazi.

Irski javni servis upozorio je i na to da međunarodnim novinarima i dalje nije omogućen nezavisan pristup Pojasu Gaze.

Ovo će biti druga godina zaredom da Irska ne učestvuje na Eurosongu zbog pitanja učešća Izraela. Irska je od takmičenja odustala i 2026. godine, zajedno sa Španijom, Islandom, Nizozemskom i Slovenijom.

Nizozemski javni emiter AVROTROS već je potvrdio da njihova zemlja neće učestvovati ni na Eurosongu 2027.

Direktor Eurosonga Martin Green izrazio je žaljenje zbog odluke irskog emitera, navodeći da Evropska radiodifuzna unija poštuje pravo svakog javnog emitera da samostalno donese odluku o učešću.

Eurosong 2027. godine bit će održan u bugarskom Burgasu, nakon što je DARA Bugarskoj donijela prvu pobjedu na ovom takmičenju. Polufinalne večeri zakazane su za 11. i 13. maj, dok će finale biti održano 15. maja 2027. godine.

Neizvjesno je i učešće Belgije. Javni emiter VRT ranije je odgodio odluku o nastupu na narednom Eurosongu zbog razgovora s Evropskom radiodifuznom unijom o pravilima takmičenja i učešću Izraela.

Iako se očekivalo da VRT svoju odluku potvrdi do 15. septembra, belgijski emiter zatražio je dodatno vrijeme, a EBU je odobrio produženje roka.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nova pravila Eurosonga: Pobjednička zemlja neće automatski biti domaćin

Kultura

Bugarska pobijedila na Eurosongu: Evo na kojim mjestima su završile Hrvatska...

Kultura

Večeras finale Eurosonga: Za pobjedu se bori 25 zemalja

Vijesti

RTV Slovenija neće emitovati Euroviziju zbog Izraela, daju podršku Palestini

Vijesti

Eurosong 2026 potresa val otkazivanja: Četiri zemlje se povlače zbog učešća...

BiH

Najupečatljiviji nastupi BiH na Eurosongu – hronološki pregled

Vijesti

Hrvatska uvodi posebne vize za vozače iz zemalja izvan EU

Vijesti

Švedski premijer Ulf Kristersson podnio ostavku

Vijesti

GTA 6 podigao potražnju za PS5 Pro, cijene dosežu i 1.300 dolara

Magazin

Zlato ponovo iznad 4.300 dolara, srebro nadomak 64 dolara

Vijesti

Večer sjećanja na Dineta Ibrišimovića 17. septembra u Domu mladih Tuzla

Učitati više