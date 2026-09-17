Irska odustala od Eurosonga 2027. zbog rata u Gazi

Irska neće učestvovati na Eurosongu 2027. godine, a njen javni servis RTÉ neće ni prenositi takmičenje, zbog nastavka rata i humanitarne krize u Gazi.

Iz RTÉ-a su saopćili da učešće Irske u trenutnim okolnostima ne smatraju opravdanim, ukazujući na nastavak stradanja i tešku humanitarnu situaciju koja ugrožava veliki broj civila u Gazi.

Irski javni servis upozorio je i na to da međunarodnim novinarima i dalje nije omogućen nezavisan pristup Pojasu Gaze.

Ovo će biti druga godina zaredom da Irska ne učestvuje na Eurosongu zbog pitanja učešća Izraela. Irska je od takmičenja odustala i 2026. godine, zajedno sa Španijom, Islandom, Nizozemskom i Slovenijom.

Nizozemski javni emiter AVROTROS već je potvrdio da njihova zemlja neće učestvovati ni na Eurosongu 2027.

Direktor Eurosonga Martin Green izrazio je žaljenje zbog odluke irskog emitera, navodeći da Evropska radiodifuzna unija poštuje pravo svakog javnog emitera da samostalno donese odluku o učešću.

Eurosong 2027. godine bit će održan u bugarskom Burgasu, nakon što je DARA Bugarskoj donijela prvu pobjedu na ovom takmičenju. Polufinalne večeri zakazane su za 11. i 13. maj, dok će finale biti održano 15. maja 2027. godine.

Neizvjesno je i učešće Belgije. Javni emiter VRT ranije je odgodio odluku o nastupu na narednom Eurosongu zbog razgovora s Evropskom radiodifuznom unijom o pravilima takmičenja i učešću Izraela.

Iako se očekivalo da VRT svoju odluku potvrdi do 15. septembra, belgijski emiter zatražio je dodatno vrijeme, a EBU je odobrio produženje roka.