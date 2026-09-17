GTA 6 podigao potražnju za PS5 Pro, cijene dosežu i 1.300 dolara

Novi prikaz igre Grand Theft Auto VI dodatno je podigao interes za PlayStation 5 Pro, a ograničene zalihe dovele su do znatno viših cijena kod pojedinih preprodavača. GTA 6 izlazi 19. novembra za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dok PC verzija za sada nije najavljena.

Rockstar Games je 27. augusta objavio prošireni prikaz igre „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“, snimljen u potpunosti na PlayStationu 5. Gotovo pola sata novog materijala pružilo je detaljniji pogled na Leonidu, glavne likove Jasona i Luciju, vozila, borbe, aktivnosti, enterijere i noćni život u novom otvorenom svijetu.

Nakon objave snimka povećano je interesovanje za PS5 Pro, dok su se kod pojedinih trgovaca pojavili problemi sa zalihama. Na tržištu preprodaje cijene su u Sjedinjenim Američkim Državama dosezale oko 1.300 dolara, znatno iznad preporučene maloprodajne cijene.

Slična situacija zabilježena je i u Evropi, gdje su pojedine ponude dostizale i oko 1.400 eura. Riječ je, međutim, prvenstveno o cijenama trećih prodavača i preprodavača, a ne o novom službenom poskupljenju konzole.

Sony je još u aprilu povećao preporučenu cijenu PS5 Pro konzole na 899,99 dolara u SAD-u i 899,99 eura u Evropi, navodeći kao razlog pritiske u globalnom ekonomskom okruženju.

Zbog toga se trenutni rast cijena ne može pripisati samo interesovanju za GTA 6. Već ograničena ponuda hardvera poklopila se s novim talasom potražnje nakon Rockstarove prezentacije, što je omogućilo preprodavačima da podignu cijene znatno iznad službene.

Dodatni interes za PS5 Pro izaziva i činjenica da je GTA 6 označen kao „PS5 Pro Enhanced“. Ipak, Rockstar i Sony još nisu precizirali kakva će tačno poboljšanja vlasnici snažnije verzije konzole dobiti niti su objavljeni konačni detalji o rezoluciji ili broju sličica u sekundi.

Do izlaska GTA 6 ostala su približno dva mjeseca, pa bi se situacija sa zalihama i cijenama još mogla promijeniti. Eventualne nove isporuke PS5 Pro konzola mogle bi smanjiti cijene na tržištu preprodaje, zbog čega trenutne ponude od 1.200 ili 1.300 dolara ne treba posmatrati kao novu standardnu cijenu konzole.