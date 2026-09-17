Poginuo radnik Željeznica FBiH tokom radova na pruzi

Adin Jusufović
Foto Željeznice FBiH

Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine poginuo je tokom radova na održavanju željezničke pruge na lokalitetu Jelina–Vranduk kod Zenice.

Nesreća se dogodila u 10:05 sati, a smrtno je stradao Č. N. iz Zenice, zaposlenik Željeznica FBiH, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Policijska patrola nalazi se na mjestu događaja, gdje je u toku uviđaj.

Uviđaj obavljaju službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, pod nadzorom kantonalnog tužioca.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila tokom radova na održavanju željezničke pruge na području Jelina–Vranduk.

Policija i nadležni tužilac nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće.

pročitajte i ovo

Vijesti

Večer sjećanja na Dineta Ibrišimovića 17. septembra u Domu mladih Tuzla

Tuzla i TK

RTVTK se oprostio od dugogodišnjeg kamermana Nijaza Bašića

Sport

Novi FNC poredak: Stošić prvak, Fabjan skočio na drugo mjesto.

Magazin

Samsung pustio One UI 9: Evo koji telefoni ga prvi dobijaju

BiH

Počeo povrat PDV-a na prvi stan u BiH

Učitati više