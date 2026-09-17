Počeo povrat PDV-a na prvi stan u BiH

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručila je prva rješenja građanima kojima je odobren povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, čime je počela praktična primjena ove mjere. Prvim korisnicima novac bi na račune trebao biti uplaćen već narednog dana nakon preuzimanja rješenja.

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija kazao je da je Regionalni centar Banja Luka prva rješenja izdao 16. septembra, nakon što su osigurani tehnički uslovi i pristup podacima potrebnim za provjeru zahtjeva.

Kako je pojasnio, nakon što korisnik preuzme rješenje i to bude evidentirano, uplata se može izvršiti već narednog dana, pod uslovom da je dostavljeni račun ispravan i aktivan.

UIO BiH do sada je zaprimila 1.453 zahtjeva za povrat PDV-a. Najveći broj zahtjeva zaprimljen je u Regionalnom centru Tuzla, zatim slijede Sarajevo, Banja Luka i Mostar.

Tegeltija je pojasnio da broj zahtjeva evidentiranih u pojedinim regionalnim centrima ne mora odgovarati mjestu prebivališta kupaca, jer se zahtjev podnosi centru nadležnom prema sjedištu prodavca stana.

Iz UIO BiH očekuju da će sada, nakon omogućavanja pristupa potrebnim evidencijama, obrada zahtjeva biti ubrzana. Građanima je preporučeno da prije predaje dokumentacije provjere ispunjavaju li sve propisane uslove.

Među nedostacima koji se pojavljuju u zahtjevima su neuplaćena administrativna taksa, nedostatak dokaza o imovini supružnika, ali i zahtjevi koji se odnose na nekretnine koje još nisu uknjižene.

UIO je ranije objavio da pravo na povrat može ostvariti punoljetni državljanin BiH sa stalnim prebivalištem u zemlji koji kupuje prvi stan čiji promet podliježe obračunu PDV-a, uz ispunjavanje uslova iz Zakona i Pravilnika. Kupac može ostvariti povrat za površinu do 40 kvadratnih metara, dok se ona povećava za dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana porodičnog domaćinstva za kojeg su ispunjeni propisani uslovi.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić kazao je da početak izdavanja rješenja predstavlja završetak višegodišnjeg procesa kojim je građanima omogućeno ostvarivanje ovog prava.

Prema njegovim riječima, pravo nije ograničeno godinama, bračnim ili socijalnim statusom, već je ključno da kupac ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom.

Prva rješenja uručena su Aleksandri Bejatović iz Banje Luke i Biljani iz Doboja. Bejatović je ocijenila da će povrat PDV-a predstavljati značajnu finansijsku olakšicu za ljude koji prvi put rješavaju stambeno pitanje.

UIO BiH najavila je da će i ostali regionalni centri početi izdavati rješenja te da će javnost sedmično informisati o broju riješenih i novopristiglih zahtjeva, kao i ukupnom iznosu vraćenog PDV-a.