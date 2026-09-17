Najavljen međunarodni simpozij o digitalizaciji i primjeni umjetne inteligencije u biznisu

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA Tuzla najavljuje 14. Međunarodni simpozij pod nazivom:

„DIGITALIZACIJA I PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) U BIZNISU“

Simpozij će se održati od 24. do 26. septembra 2026. godine u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla, u kombinovanom formatu – uz prisustvo uživo i online.

Na Simpoziju će eminentni profesori, naučni i stručni radnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva predstaviti radove iz oblasti digitalizacije, primjene vještačke inteligencije (AI), računovodstva, finansija, revizije, menadžmenta, informacionih tehnologija, digitalne transformacije javnog sektora, investicija, etike i drugih savremenih oblasti.

Simpozij će okupiti stručnjake iz akademske zajednice, privrede i javnog sektora, uz mogućnost aktivnog učešća kroz pitanja, diskusije i razmjenu iskustava. Nakon završetka učesnicima će biti dostupni Zbornik sažetaka, Zbornik radova i zaključci Simpozija.

Cilj Simpozija je povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena znanja i iskustava o digitalnoj transformaciji i odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju.

Glavne teme i benefiti:

Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u poslovanju

Računovodstvo, finansije i revizija u digitalnom okruženju

Menadžment, organizacija i digitalna transformacija

Informacione tehnologije, AI i digitalna infrastruktura

Digitalizacija, investicije i razvoj

Etika, regulativa i profesionalna odgovornost u AI okruženju

Benefiti za učesnike:

Upoznavanje sa najnovijim trendovima iz oblasti digitalizacije i primjene vještačke inteligencije

Razmjena iskustava sa domaćim i međunarodnim stručnjacima

Umrežavanje sa više od 500 profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i regiona

Pristup prezentacijama predavača, Zborniku sažetaka i Zborniku radova

Mogućnost aktivnog učešća u diskusijama i stručnim panelima

FINconsult poziva sve zainteresovane da budu dio 14. Međunarodnog simpozija i iskoriste priliku za profesionalno usavršavanje, razmjenu iskustava i umrežavanje sa vrhunskim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Prijave i više informacija: https://finconsult.ba/14-medjunarodni-simpozij/