Najavljen međunarodni simpozij o digitalizaciji i primjeni umjetne inteligencije u biznisu

Adin Jusufović

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA Tuzla najavljuje 14. Međunarodni simpozij pod nazivom:

„DIGITALIZACIJA I PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) U BIZNISU“

Simpozij će se održati od 24. do 26. septembra 2026. godine u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla, u kombinovanom formatu – uz prisustvo uživo i online.

Na Simpoziju će eminentni profesori, naučni i stručni radnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva predstaviti radove iz oblasti digitalizacije, primjene vještačke inteligencije (AI), računovodstva, finansija, revizije, menadžmenta, informacionih tehnologija, digitalne transformacije javnog sektora, investicija, etike i drugih savremenih oblasti.

Simpozij će okupiti stručnjake iz akademske zajednice, privrede i javnog sektora, uz mogućnost aktivnog učešća kroz pitanja, diskusije i razmjenu iskustava. Nakon završetka učesnicima će biti dostupni Zbornik sažetaka, Zbornik radova i zaključci Simpozija.

Cilj Simpozija je povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena znanja i iskustava o digitalnoj transformaciji i odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju.

Glavne teme i benefiti:

  •  Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u poslovanju
  •  Računovodstvo, finansije i revizija u digitalnom okruženju
  •  Menadžment, organizacija i digitalna transformacija
  •  Informacione tehnologije, AI i digitalna infrastruktura
  • Digitalizacija, investicije i razvoj
  • Etika, regulativa i profesionalna odgovornost u AI okruženju

 

Benefiti za učesnike:

  • Upoznavanje sa najnovijim trendovima iz oblasti digitalizacije i primjene vještačke inteligencije
  • Razmjena iskustava sa domaćim i međunarodnim stručnjacima
  • Umrežavanje sa više od 500 profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i regiona
  • Pristup prezentacijama predavača, Zborniku sažetaka i Zborniku radova
  • Mogućnost aktivnog učešća u diskusijama i stručnim panelima

 

 

FINconsult poziva sve zainteresovane da budu dio 14. Međunarodnog simpozija i iskoriste priliku za profesionalno usavršavanje, razmjenu iskustava i umrežavanje sa vrhunskim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Prijave i više informacija: https://finconsult.ba/14-medjunarodni-simpozij/

 

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