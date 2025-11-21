Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen Svjetski dan ženskog poduzetništva

Međunarodni dan ženskog poduzetništva obilježava se u cijelom svijetu 19. novembra, kako bi se naglasila uloga i doprinos žena u poslovnom svijetu, te potaknulo žensko poduzetništvo. Ovaj dan slavi postignuća žena poduzetnica, potiče na osnaživanje žena u poduzetništvu, te ističe kako različite perspektive i iskustva doprinose inovacijama i održivom ekonomskom rastu.

Ovim povodom, Univerzitet FINRA Tuzla organizovao je panel diskusiju na kojoj su govornici bili Dijana Dizdarević Radovanović, Šef Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj Grada Tuzla, Sanela Beširević, potpredsjednica Asocijacije poslovnih žena SHE BiH, Alena Ahmetspahić-Fočo, direktorica projekta Poslovne novine d.o.o. Sarajevo i doc.dr. Nerma Saračević, profesor FINRA. Panel diskusiju je moderirao mr.sc. Adem Azapagić, FINRA.

Svoje poduzetničko iskustvo prisutnima su podijelile studentice druge godine FINRA, Ajla Mešanović i Elma Mešanović, koje su pokrenule brend SELVI. One su prezentovale biznis plan koji je na takmičenju “Top 12 biznis planova FINRA” u oktobru 2025. osvojio drugo mjesto.

Današnjem programu prisustvovali su učenici i profesori iz nekoliko srednjih škola Tuzlanskog kantona. Za učenike je organizovan nagradni kviz iz poduzetništva za učenike i testiranje za stipendije.

Poduzetnički Univerzitet FINRA Tuzla posebnu važnost daje izgradnji poduzetničkog duha i sticanju poduzetničkih vještina kod studenata. Podsticanje kreativnosti, inovativnosti i poduzetničkog razmišljanja ključno je za budući uspjeh naših studenata u savremenom poslovnom okruženju.

Akademski studijski programi, na sva tri ciklusa studija, koji se realizuju na FINRA su poduzetnički orjentirani. Na FINRA su diplomirala 294 studenta i svi su zaposleni. Više od 1/3 studenata je nakon diplomiranja nastavilo raditi ili voditi porodični biznis, dok je nekoliko njih pokrenulo vlastiti biznis.

Obilježavanje Međunarodnog dana ženskog poduzetništva samo je jedan od načina da se FINRA promoviše kao vodeća institucija u tom području, ali i kao društveno odgovorna ustanova koja svojim radom doprinosi razvoju visokog obrazovanja.