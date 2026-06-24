Građani Tuzle očekuju pobjedu Zmajeva protiv Katara u večerašnjoj utakmici posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva, u kojoj fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine traži rezultat koji bi joj ostavio šansu za plasman u narednu fazu takmičenja.

Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, pred bh. reprezentacijom je susret u kojem nema mnogo prostora za kalkulacije. Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Katara, a za nastavak nade u prolazak grupne faze Zmajevima je potrebna pobjeda.

U grupi B, prema trenutnom stanju nakon dva odigrana kola, Kanada i Švicarska imaju po četiri boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po jedan bod. Upravo zbog toga večerašnji duel za našu selekciju ima poseban značaj, a atmosfera među građanima Tuzle pokazuje da podrške ne nedostaje.

Većina građana s kojima smo razgovarali vjeruje da Zmajevi mogu doći do pobjede. Utakmica će se, kažu, pratiti uglavnom u kućnoj atmosferi, uz očekivanje da reprezentacija pokaže bolju igru i izbori rezultat koji bi je ostavio u igri za nastavak takmičenja.