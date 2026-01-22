Završen 45. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Finconsultu

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult uspješno je realizovala 45. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga. Program je uspješno završilo 40 učesnika, koji su tokom edukacije stekli praktična i primjenjiva znanja neophodna za samostalno obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova.

„Cilj edukacije je osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, učesnici su stekli praktična znanja i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencijama, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava. Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještina iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija i poreza, što povećava šanse za zaposlenje, kao i mogućnost samostalne profesionalne orijentacije i pokretanja vlastitog računovodstvenog servisa“, istakao je na završnoj svečanosti prof. dr. sc. Ismet Kalić, direktor FINconsulta.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se održava u kombinovanom obliku: inclass i online, a sastoji se iz 11 modula, sa ukupno 40 časova, u trajanju od 10 sedmica. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 3.000 polaznika, od kojih je preko 90% pronašlo zaposlenje ili pokrenulo vlastiti računovodstveni servis, što potvrđuje kvalitet i tržišnu vrijednost programa i certifikata FINconsulta.

U okviru 45. ciklusa, edukaciju je uspješno završilo ukupno 40 učesnika. Program je realizovan u kombinovanom obliku – uživo (inclass) u Tuzli i online, čime je omogućeno pohađanje edukacije i kandidatima koji nisu u mogućnosti redovno dolaziti na predavanja zbog udaljenosti ili drugih obaveza. Na ovaj način edukacija je bila dostupna učesnicima i van Tuzlanskog kantona, dodatno potvrđujući fleksibilnost i praktičnost programa.

U ovom ciklusu edukaciju je pratio podjednak broj kandidata kroz nastavu uživo i putem online platforme, a sve veći broj učesnika se odlučuje upravo za ovaj vid praćenja nastave zahvaljujući savremenoj audio/video opremi i Zoom platformi, koja omogućava kvalitetno praćenje predavanja i interakciju u realnom vremenu. Online nastavu u ovom ciklusu pratili su kandidati iz Sarajeva, Livna, Gradiške, Broda, Prijedora i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine. U narednom periodu očekuje se i povećan interes za online nastavu, imajući u vidu njene prednosti, poput uštede vremena, troškova prevoza, te mogućnosti kontinuirane komunikacije i interakcije sa predavačem.

U ovom ciklusu edukacije, obuku je završila i jedna učesnica sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u okviru programa „Obuka za tržište rada“ koji finansira Federalni zavod za zapošljavanje. Očekuje se da će, kao i ostali učesnici, ubrzo pronaći zaposlenje uz podršku FINconsulta i preporuke poslovnim partnerima, s obzirom da je ova edukacija prepoznata i tražena među poslodavcima.

FINconsult nastavlja pružati podršku i nakon završetka edukacije – kroz savjetovanje, preporuke poslovnim partnerima i usmjeravanje kandidata koji planiraju zaposlenje ili pokretanje vlastitog biznisa.

Naredni, 46. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga planiran je za mart-maj 2026. godine, a prijave su otvorene do kraja februara.

Više informacija i online prijave dostupne su na: www.finconsult.ba.