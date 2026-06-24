Trg slobode Tuzla i večeras mjesto okupljanja navijača BiH

Utakmica BiH, Katar i večeras će biti praćena na velikom LED ekranu na Trgu slobode u Tuzli, gdje se tokom FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine organizuje javno gledanje utakmica.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21:00 sat igra važan susret protiv Katara, a navijači će i ovaj put imati priliku da Zmajeve bodre u centru Tuzle. Riječ je o meču koji za bh. reprezentaciju ima veliki značaj, jer bi pozitivan rezultat mogao biti presudan u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Javno gledanje na Trgu slobode organizovano je i tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, protiv Kanade i Švicarske, kada su brojni građani zajedno pratili nastupe Zmajeva.

Osim utakmica reprezentacije BiH, na Trgu slobode se u okviru Svjetskog prvenstva mogu pratiti i ostali susreti, čime je ovaj prostor tokom Mundijala postao jedno od centralnih mjesta okupljanja ljubitelja fudbala u Tuzli.

Večerašnji duel BiH i Katara igra se na stadionu Lumen Field u Seattleu. Obje reprezentacije u susret ulaze sa po jednim osvojenim bodom nakon prva dva kola, pa će utakmica imati poseban takmičarski značaj za nastavak prvenstva.