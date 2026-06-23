Hrvatska protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska protiv Paname igra utakmicu drugog kola grupne faze FIFA Svjetskog prvenstva, a duel u Torontu na rasporedu je u noći s utorka na srijedu, jedan sat poslije ponoći po našem vremenu.

Nakon poraza od Engleske u prvom kolu rezultatom 4:2, reprezentacija Hrvatske u ovaj susret ulazi s jasnim ciljem, a to je osvajanje bodova koji bi je ostavili u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. “Vatreni” su u duelu s Engleskom pokazali da mogu biti opasni u napadu, ali su skupo platili greške u odbrani, zbog čega će utakmica protiv Paname imati dodatnu važnost.

Panama je također poražena na startu prvenstva, nakon što je od nje bolja bila Gana rezultatom 1:0. Iako Hrvatskoj u ovom susretu pripada uloga favorita, Panama je selekcija koja može biti neugodna, posebno ukoliko joj se ostavi prostor za brzu tranziciju i igru na kontranapade.

U istoj grupi, nešto ranije, od 22 sata, sastaju se Engleska i Gana u Foxboroughu. Ishod tog susreta mogao bi dodatno uticati na stanje u grupi, zbog čega će večerašnji program biti posebno važan i za hrvatsku reprezentaciju.

Utakmicu Hrvatska, Panama gledatelji mogu pratiti u direktnom TV prijenosu na kanalu Arena Sport 1.