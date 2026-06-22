BiH protiv Katara: Pogledajte šta Zmajevima treba za prolaz

BiH protiv Katara igra utakmicu koja za Zmajeve ima samo jedan prihvatljiv ishod, pobjedu. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje kolo grupe B dočekuje sa jednim bodom i jasnom računicom, bez trijumfa nema ozbiljne priče o plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Poraz od Švicarske rezultatom 4:1 dodatno je zakomplikovao situaciju, ne samo zbog izgubljenih bodova, nego i zbog gol-razlike koja bi u konačnom raspletu mogla imati veliki značaj. Kanada i Švicarska trenutno imaju po četiri boda, BiH i Katar po jedan, ali je razlika u golovima ono što Zmajeve stavlja u težak položaj.

Kanada je na +6, Švicarska na +3, BiH na -3, dok je Katar na -6. Upravo zato duel BiH protiv Katara nije samo utakmica u kojoj se traže tri boda, nego i susret u kojem bi svaki postignuti pogodak mogao biti važan.

Čitajte i ovo Rezultati SP donose pravu dramu: Zmajevi čekaju utakmicu odluke, Hrvatska traži prve bodove

BiH protiv Katara: Pobjeda je obavezna, ali možda neće biti dovoljna

Najjednostavniji scenario za BiH glasi, Zmajevi moraju pobijediti Katar. U tom slučaju završili bi grupnu fazu sa četiri boda, ali bi konačan plasman zavisio od raspleta druge utakmice posljednjeg kola, u kojoj se sastaju Kanada i Švicarska.

Ako Kanada i Švicarska odigraju neriješeno, obje selekcije bi imale po pet bodova i direktno bi prošle dalje, dok bi BiH sa četiri boda završila kao trećeplasirana reprezentacija u Grupi B. U tom slučaju Zmajevi bi morali čekati rasplet u ostalim grupama i poredak najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ako Kanada pobijedi Švicarsku, Kanada bi završila grupu sa sedam bodova, a BiH i Švicarska bi imale po četiri. Tada bi Zmajevi mogli tražiti drugo mjesto, ali bi im za to bila potrebna ozbiljna pomoć rezultata iz druge utakmice i što uvjerljivija pobjeda nad Katarom. Švicarska trenutno ima šest golova bolju gol-razliku od BiH, pa minimalna pobjeda Zmajeva ne bi bila dovoljna za preokret ukoliko Švicarci ne dožive ubjedljiv poraz.

Ako Švicarska savlada Kanadu, Švicarci bi otišli na sedam bodova, dok bi Kanada i BiH ostale poravnate na četiri, pod uslovom da Zmajevi pobijede Katar. Međutim, Kanada trenutno ima mnogo bolju gol-razliku, čak devet golova ispred BiH. Zbog toga bi u ovom scenariju direktan prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu BiH i visok poraz Kanade.

Remi protiv Katara BiH bi odveo na dva boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na jednom bodu i donio eliminaciju.

Čitajte i ovo BiH protiv Katara igra meč odluke, poznato ko će suditi susret

Zašto je gol razlika toliko važna?

Iako je pobjeda prvi uslov, BiH protiv Katara mora razmišljati i o načinu na koji će doći do nje. Minimalan trijumf ostavio bi Zmajeve u igri, ali ne bi značajno popravio trenutni minus u odnosu na Kanadu i Švicarsku.

Prema kriterijima za poredak u grupi, nakon broja bodova gledaju se ukupna gol-razlika i broj postignutih golova u grupnoj fazi. Tek nakon toga dolaze kriteriji koji se odnose na međusobne utakmice selekcija koje su izjednačene. To znači da BiH ne smije računati samo na pobjedu, nego mora tražiti što bolji rezultat.

Poraz od Švicarske poremetio je kalkulacije, jer BiH sada ne zavisi samo od svog rezultata. Zmajevima je potrebna pobjeda, ali i što bolja gol-razlika, posebno ako se otvori mogućnost borbe za drugo mjesto. Svaki gol protiv Katara mogao bi značiti razliku između nastavka takmičenja i završetka nastupa u grupnoj fazi.

U formatu Svjetskog prvenstva 2026. godine dalje prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Zbog toga treće mjesto sa četiri boda može biti dovoljno, ali nije garancija. Sve zavisi od rezultata u ostalim grupama, gol-razlike, broja postignutih pogodaka i disciplinskog učinka.

Čitajte i ovo BiH i Katar u direktnom duelu za prolaz: Pobjednik ima velike šanse za narednu fazu

Kako BiH stoji u poretku trećeplasiranih?

Kada je riječ o poretku trećeplasiranih reprezentacija, situacija se mijenja gotovo iz utakmice u utakmicu. Prema trenutnim presjecima selekcija koje su već odigrale dva kola, najbolje stoje reprezentacije koje imaju tri boda ili bolju gol-razliku.

U tom krugu se izdvajaju Švedska sa tri boda i gol-razlikom 0, Škotska sa tri boda i gol-razlikom 0, te Paragvaj sa tri boda i gol-razlikom -2.

U borbi su i selekcije koje imaju po dva boda, poput Zelenortskih Ostrva sa gol-razlikom 0 i Belgije sa gol-razlikom 0.

Portugal, Češka, Ekvador i BiH u trenutnim presjecima imaju po jedan bod, ali Zmajevi zbog gol-razlike -3 nisu u povoljnom položaju u odnosu na većinu direktnih konkurenata. To znači da bi pobjeda nad Katarom BiH dovela do četiri boda, što bi bio ozbiljan kapital u borbi za nokaut-fazu, ali bi gol-razlika i dalje mogla biti veliki problem.

Ako BiH savlada Katar minimalnim rezultatom, popravila bi se na -2, što možda neće biti dovoljno ukoliko više trećeplasiranih selekcija završi sa četiri boda ili sa tri boda i boljom gol-razlikom. Zbog toga je razlika između pobjede 1:0 i, naprimjer, 3:0 ogromna. U prvom slučaju BiH bi samo došla do četiri boda, u drugom bi značajno popravila i gol-razliku, što bi moglo biti presudno ako se bude pravila tabela trećeplasiranih reprezentacija.

Čitajte i ovo Ukoliko Zmajevi prođu dalje, mogli bi na megdan domaćinu Svjetskog prvenstva

Grupe koje čekaju drugo kolo dodatno komplikuju računicu

Dodatnu neizvjesnost donose grupe koje još nisu kompletirale drugo kolo. To se posebno odnosi na grupe I, J, K i L, u kojima se trenutni poredak još ne može posmatrati kao realna slika borbe za najbolja treća mjesta.

U Grupi L, u kojoj su Engleska, Hrvatska, Gana i Panama, odigrano je tek prvo kolo, pa će naredne utakmice pokazati da li će se u borbu trećeplasiranih uključiti Hrvatska, Panama ili Gana. Engleska je pobjedom protiv Hrvatske napravila važan korak prema vrhu grupe, ali stanje u ovoj grupi još nije konačno jer se čekaju dueli koji mogu potpuno promijeniti poredak.

Slična situacija je i u grupama I, J i K, gdje reprezentacije još imaju dovoljno prostora da poprave bodovni saldo i gol-razliku. Zbog toga se tabela trećeplasiranih ne može posmatrati kao završena dok sve selekcije ne odigraju isti broj utakmica. Neki timovi koji su trenutno iza BiH mogu jednim dobrim rezultatom skočiti u poretku, dok bi drugi porazom mogli dodatno otvoriti prostor Zmajevima.

Upravo zato trenutni presjek može biti samo orijentir, a ne konačna slika. BiH protiv Katara mora prvo završiti svoj dio posla, a tek onda čekati kako će se razvijati borba u ostalim grupama. Četiri boda bi Zmajeve stavila u ozbiljnu igru, ali bi konačan odgovor zavisio od toga koliko će trećeplasiranih selekcija imati sličan učinak i kakva će biti njihova gol-razlika.

U najrealnijem raspletu, pobjeda u utakmici BiH protiv Katara vjerovatno bi Zmajeve ostavila u borbi za nokaut-fazu kroz poredak trećeplasiranih. Direktan plasman među dvije najbolje ekipe Grupe B moguć je, ali bi za takav scenario BiH morala dobiti pomoć iz duela Kanada, Švicarska i značajno popraviti gol-razliku.

Zmajevi zato protiv Katara nemaju prostor za čekanje. Utakmica traži strpljenje, ali i odlučnost, jer BiH mora tražiti pobjedu od prvog do posljednjeg minuta. Poslije poraza od Švicarske, ovo je prilika da reprezentacija pokaže reakciju, karakter i vjeru da se i iz teške situacije može pronaći put dalje.

Računica je jasna, BiH mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisit će od rezultata Kanade i Švicarske, ali i od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na Svjetskom prvenstvu.

Sve vijesti sa Mundijala čitajte na našem portalu u sekciji SVJETSKO PREVENSTVO