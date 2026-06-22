Tijelo ženske osobe pronađeno u Mostarskom jezeru

Tijelo ženske osobe pronađeno je u ponedjeljak ujutro u Mostarskom jezeru, u mjestu Vojno, sjeverno od Mostara, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema informacijama iz policije, tijelo je u vodi uočeno oko 8:15 sati. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Dežurni ljekar Hitne medicinske pomoći po dolasku je mogao samo konstatovati smrt.

Portparolka MUP-a HNK-a Ilijana Miloš potvrdila je da su na terenu službenici Policijske uprave Mostar, koji obavljaju uviđajne radnje.

Više informacija o identitetu stradale osobe, kao i o okolnostima pod kojima je nastupila smrt, bit će poznato nakon završetka uviđaja i provođenja zakonom predviđenih radnji.

Ovo je još jedan slučaj pronalaska tijela ženske osobe koji je uznemirio javnost, nakon što su ranije objavljene informacije o smrti dvije osobe u Miričini kod Gračanice, gdje policija i Tužilaštvo također utvrđuju sve okolnosti događaja.

Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o slučaju u Mostaru.