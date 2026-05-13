Klub Bošnjaka obustavlja učešće u radu Gradskog vijeća Mostar

Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara saopćio je da neće učestvovati u radu Vijeća dok se ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zaključci i zahtjevi.

Odluka je donesena na sjednici Kluba održanoj u srijedu, 13. maja, a odnosi se na ranije zahtjeve u vezi s kadrovskim pitanjima u gradskim službama i javnim preduzećima, kao i na spor oko katastarskih rješenja povezanih s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZ HB.

Iz Kluba su pozdravili raspisivanje javnog oglasa za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća u vlasništvu Grada Mostara, ali traže da se isti princip primijeni i na rukovodeće pozicije u gradskim službama i upravama javnih preduzeća.

Pozvali su gradonačelnika Mostara da raspiše javni oglas za popunjavanje upražnjenih rukovodećih pozicija u službama Grada i upravama javnih preduzeća. Do tada traže da se privremena ovlaštenja dodijele službenicima iz istog konstitutivnog naroda iz kojeg su bili dosadašnji rukovodioci, uz poštivanje proporcionalne zastupljenosti predviđene Ustavom FBiH i Statutom Grada Mostara.

Posebno su ukazali na postupanje Službe za katastar Grada Mostara, navodeći da je neprihvatljivo ponovno izdavanje rješenja, kako tvrde, na štetu Grada, države i JP Elektroprivreda BiH, a u korist JP Elektroprivreda HZ HB, dok ranije rješenje nije stavljeno van snage.

Iz Kluba vijećnika Bošnjaka ocijenili su da nijedan od zaključaka koje su usvojili 21. aprila 2026. godine nije u potpunosti uvažen niti proveden. Zbog toga su poručili da ostaju pri ranijim stavovima i zahtjevima, uključujući i obustavu rada u Gradskom vijeću Mostara do njihovog ispunjenja.

Bošnjački vijećnici izrazili su podršku predsjedniku Gradskog vijeća Mostara Đaniju Rahimiću i pozvali ga da iskoristi sve pravne i institucionalne mehanizme kako bi zaštitio interese Bošnjaka Mostara u skladu sa zaključcima Kluba.

Odluka je uslijedila nakon političkih rasprava o radu Gradskog vijeća i funkcioniranju gradske vlasti. Predsjednik Kluba HDZ-a BiH u Gradskom vijeću Mostara Marko Novak ranije je ocijenio da je riječ o preburnoj i pogrešnoj reakciji, dok je vijećnik HRS-a Silvio Bubalo poručio da vijećnici imaju obavezu raditi u interesu građana.