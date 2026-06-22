Ljetne temperature stigle ranije, kakva je situacija s vodosnabdijevanjem u Tuzli?

Iako su visoke ljetne temperature ove godine stigle ranije nego inače, građani Tuzle za sada ne moraju brinuti o redovnom vodosnabdijevanju. Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla poručuju da je hidrološka situacija trenutno stabilna, a raspoloživi izvori osiguravaju uredno snabdijevanje vodom.

„Za sada je hidrološka situacija stabilna, nemamo velikih oscilacija, još uvijek pogon za interventno vodosnabdijevanje na Ceriku nije stavljen u funkciju. Imamo dotok i nesmetane količine vode i nadamo se da bismo do početka sedmog mjeseca s ovim mogli izdržati. I ono što kiše padne mora proći par dana da se to akumulira“, rekao je Aid Berbić, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

Meteorolozi i narednih dana najavljuju temperature iznad 30 stepeni Celzijusa. Upravo zbog toga u Vodovodu već mjesecima planiraju raspoložive količine vode kako bi sistem spremno dočekao najtopliji dio godine.

„Spremamo se za ljeto jer su najavljene žestoke temperature, pokušavamo da pojedina izvorišta prolongiramo za što kasnije uzimanje vode, trošimo što je trenutno najisplativije, kako bismo mogli ljeto dočekati spremni odnosno da obezbijedimo vodu za ovaj broj ljudi koje snabdijevamo, a to je oko 200 hiljada“, naglašava Berbić.

Berbić apeluje i na racionalno korištenje vode. Upozorava da stalno punjenje bazena i trošenje vode bespotrebno može dovesti do problema sa vodosnabdijevanjem.

„Ljudi moraju shvatiti da se voda ne može napraviti i kupiti. Kako se budemo odnosili prema njoj tu količinu vode ćemo imati. Trebamo biti racionalni, ali problem je što imamo mnogo bazena, to smo vidjeli na dronovskim snimcima i ne smijem ni da pomislim šta nas sve može čekati“, zaključio je Berbić.

Dok stručne službe prate stanje izvorišta i pripremaju sistem za ljetne izazove, iz Vodovoda poručuju da će kontinuitet vodosnabdijevanja u velikoj mjeri zavisiti i od samih građana. Racionalna potrošnja vode tokom perioda visokih temperatura, naglašavaju, ostaje jedna od najvažnijih mjera očuvanja stabilnog sistema.