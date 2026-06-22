Utvrđena konačna rang lista projekata za pomoć održivom povratku u BiH

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica utvrdilo je konačnu rang listu potencijalnih korisnika za programe pomoći održivog povratka, koji se odnose na finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine.

Riječ je o programima za period od 2026. do 2028. godine, a odluka je donesena nakon provedenog javnog poziva, razmatranja prijava i prigovora na preliminarnu rang listu.

Konačnom listom obuhvaćeni su projekti iz više oblasti, među kojima su putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, objekti vjerskog i sakralnog karaktera, objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugi objekti i projekti od značaja za širu društvenu zajednicu.

Potencijalni korisnici rangirani su prema općinama, programima pomoći i ukupnom broju bodova, na osnovu ispunjavanja općih i posebnih kriterija iz javnog poziva.

Među projektima koji se nalaze na listi su sanacije i modernizacije lokalnih puteva, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, obnova školskih, sportskih i kulturnih objekata, uređenje javnih prostora, kao i projekti važni za svakodnevni život stanovništva u povratničkim sredinama.

Iz Ministarstva je navedeno da se odlukom vrši rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja Bosne i Hercegovine, prema tome da li ispunjavaju uslove javnog poziva i prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Programi pomoći održivom povratku imaju za cilj unapređenje uslova života u mjestima povratka, kroz podršku projektima koji doprinose razvoju lokalnih zajednica, boljoj infrastrukturi i kvalitetnijem pristupu osnovnim uslugama.

Konačna rang lista objavljena je nakon razmatranja prijava i prigovora, a predstavlja osnov za daljnje aktivnosti u realizaciji odobrenih programa i projekata.

Konačnu rang listu možete pročitati OVDJE.