Softić kritikovao Bećirovića zbog šutnje o stavljanju BiH na “sivu listu”

Državni delegat i član SDA Safet Softić reagovao je nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na “sivu listu”, poručivši da vlast šuti o posljedicama koje bi takva odluka mogla imati po privredu, investicije i građane.

Softić je u objavi na zvaničnoj Facebook stranici SDA kritikovao člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, navodeći da se nije oglasio o ovom pitanju, iako se, prema njegovim riječima, radi o temi od državnog značaja.

“Je li mu neko javio da smo na ‘sivoj listi’? Ima li i trun odgovornosti što Vijeće ministara BiH kojem je on, preglasavajući Komšića, dao mandat nije za dvije godine uradilo ništa da spriječi sankcije i aktiviranje ‘sive liste’?”, naveo je Softić.

On je ocijenio da se o ovoj temi oglašavaju uglavnom ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, dok se drugi predstavnici vlasti, kako tvrdi, ne izjašnjavaju.

Softić smatra da vlast pokušava umanjiti značaj činjenice da se Bosna i Hercegovina našla na “sivoj listi”, navodeći da se javnosti poručuje kako je država “dobro prošla” jer nije završila na “crnoj listi”.

U svojoj reakciji, Softić je Bećiroviću zamjerio i šutnju o drugim političkim i institucionalnim pitanjima, među kojima je naveo blokade na evropskom putu, afere, rad institucija i odnose unutar vlasti.

“Ne postoji tema koja se tiče države i položaja Bošnjaka koja zanima Denisa Bećirovića. Njega zanimaju isključivo njegova kampanja i fotografije na Facebooku”, poručio je Softić u objavi.

Bosna i Hercegovina se našla na “sivoj listi” zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a od nadležnih institucija se očekuje provođenje mjera koje bi trebale dovesti do uklanjanja države s ove liste.