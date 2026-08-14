U džamijama širom BiH danas će biti proučena Kišna dova

U džamijama širom Bosne i Hercegovine danas će, nakon džuma-namaza, biti proučena Kišna dova zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura.

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH, prema instrukciji reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, preporučila je svim hatibima da zajedno s džematlijama upute dovu za kišu.

Iz Islamske zajednice upozorili su da su suša i visoke temperature već prouzrokovale brojne probleme u poljoprivredi, smanjile izdašnost izvorišta, potoka i rijeka, te doprinijele pojavi brojnih požara širom zemlje.

U preporuci se navodi da se na ovaj način slijedi sunnet, odnosno praksa i primjer Muhammeda, a.s.

Hatibima je preporučeno da zajedno s vjernicima zamole Allaha za oprost grijeha, milost prema ljudima i drugim stvorenjima te za kišu koja bi ublažila posljedice suše na bosanskohercegovačkom tlu.