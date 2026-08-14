Savo Milanović ostaje u Slobodi i naredne sezone

Jasmina Ibrahimović

OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za novu takmičarsku sezonu, a tuzlanski klub potvrdio je da će Savo Milanović i naredne sezone nositi crveno-crni dres, piše BH basket.

Milanović, koji nastupa na poziciji centra, u Tuzlu je stigao prošle sezone. Dobrim partijama, energijom i zalaganjem uspio je opravdati očekivanja stručnog štaba i izboriti nastavak saradnje.

Njegov ostanak donosi Slobodi dodatnu stabilnost i kontinuitet pod košem, posebno jer je riječ o igraču koji je već dobro upoznat sa sistemom rada i ambicijama kluba.

Nakon uspješne prve sezone u Tuzli, Milanović će tako i u narednom periodu biti dio ekipe Slobode, jednog od najpoznatijih i najtrofejnijih klubova bosanskohercegovačke košarke.

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