Jedanaest pripadnika OS BiH uspješno završilo specijalistički kurs u Visokom

U kasarni „Teufik Tufo Buza“ u Visokom svečano je završen Kurs deaktivacije naoružanja 26-1, koji je realizovan s ciljem osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za sigurno i stručno provođenje procedura deaktivacije različitih vrsta naoružanja.

Kurs su uspješno završili pripadnici Oružanih snaga BiH iz sastava različitih jedinica, a tokom obuke stekli su specijalizovana znanja i vještine neophodne za rad u ovoj oblasti.

Prisutnima na ceremoniji zatvaranja obratio se komandant Centra za profesionalni razvoj, brigadir Šaban Kadrić, koji je čestitao polaznicima na uspješno završenoj obuci te naglasio važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i jačanja profesionalnih kapaciteta unutar Oružanih snaga BiH.

Istakao je da stečena znanja predstavljaju značajan doprinos unapređenju sposobnosti Oružanih snaga BiH te izrazio uvjerenje da će polaznici stečeno iskustvo uspješno primjenjivati u izvršavanju svojih dužnosti.

U ime Mobilnog trening tima Kraljevine Norveške prisutnima se obratio pukovnik Geir Petter Novik, koji je pohvalio profesionalnost, angažman i posvećenost polaznika tokom trajanja kursa. Naglasio je da je saradnja između instruktora i polaznika bila na visokom nivou te izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Na kraju ceremonije polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenom kursu, čime je još jednom potvrđen značaj međunarodne saradnje i razvoja stručnih kapaciteta u oblasti deaktivacije naoružanja.

Kurs deaktivacije naoružanja 26-1 trajao je od 15. do 19. juna 2026. godine, a uspješno ga je završilo 11 polaznika.