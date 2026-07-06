Oružane snage BiH pružaju podršku obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

Oružane snage BiH i ove godine angažovane su na pružanju podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Podrška se realizuje po odluci ministra odbrane BiH Zukana Heleza, a aktivnosti Oružanih snaga BiH planirane su u periodu od 7. do 11. jula 2026. godine.

Kako je navedeno iz Ministarstva odbrane BiH, Oružane snage BiH će tokom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici osigurati različite materijalno-tehničke resurse, među kojima su vojnički šatori za pripremu prenoćišta i smještaj učesnika, kao i motorna vozila za potrebe prijevoza učesnika komemorativnog Marša mira 2026.

Planirano je i organizovanje prijevoza prtljaga i drugih potrepština učesnika marša, kako bi im se olakšalo kretanje i omogućilo dostojanstveno učešće u memorijalnom programu.

Na raspolaganju će biti i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sastava vojne policije, timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava, sanitetski timovi, specijalisti za kontradiverzionu zaštitu, kao i drugi specijalistički timovi.

Pripadnici Oružanih snaga BiH bit će angažovani i na pružanju asistencije visokim delegacijama prilikom polaganja cvijeća i odavanja počasti u Memorijalnom centru Potočari.

Za potrebe realizacije zadataka iz oblasti zračne podrške osiguran je i helikopter Oružanih snaga BiH, uključujući mogućnost hitne medicinske evakuacije.

U okviru vjerskog dijela programa, prilikom ukopa tijela novoidentificiranih žrtava genocida, planirano je i učešće vojnih imama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, navedeno je iz Ministarstva odbrane BiH.