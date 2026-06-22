BH Content Lab postavio temelje za razvoj domaće filmske i serijske produkcije

BH Content Lab je kroz ulaganja u domaću produkciju postavio temelje razvoja audiovizuelnog sektora, dok nastavak traži širi partnerski model.

BH Telecom je kroz projekat BH Content Lab proteklih godina dao snažan doprinos razvoju domaće filmske i serijske produkcije, pozicionirajući se kao najveći pojedinačni investitor u bosanskohercegovački audiovizuelni sektor.

Za podršku domaćoj produkciji osigurano je ukupno 30 miliona KM, od čega su do imenovanja nove Uprave realizirana ulaganja u vrijednosti od 23 miliona KM. Ova sredstva omogućila su nastanak brojnih domaćih filmova i serija, otvorila prostor za rad autora i produkcijskih kuća te doprinijela većoj vidljivosti bosanskohercegovačkog stvaralaštva.

Analiza dosadašnjih finansijskih rezultata pokazala je, međutim, potrebu za uspostavljanjem održivijeg modela ulaganja. Od ukupno uloženih 23 miliona KM, prihodi od prodaje prava i distribucije sadržaja iznosili su 1,9 miliona KM, dok je dodatnih 2,1 milion KM osigurano kroz poticaje Kantona Sarajevo. Tržišni prihod tako je iznosio približno osam feninga na svaku uloženu marku.

Ovi pokazatelji upućuju na potrebu za modelom u kojem finansiranje i rizik neće biti koncentrirani na jednog investitora, nego raspoređeni između više partnera uključenih u razvoj i realizaciju projekata. U skladu s tim, Uprava BH Telecoma unaprijedila je način angažiranja preostalih sredstava u okviru BH Content Laba.

Od nešto više od šest miliona KM raspoloživih sredstava do sada su zaključeni ugovori u vrijednosti od 4,5 miliona KM, prema kriterijima koji veći značaj daju održivosti, partnerstvu i potencijalu projekata. Novi model predviđa da producenti najmanje 50 posto potrebnih sredstava osiguraju iz drugih izvora, čime se podržavaju projekti koji su privukli dodatne investitore i partnere, a finansijska odgovornost raspoređuje na više učesnika.

Pored finansijske održivosti, važan kriterij pri odabiru projekata jeste i njihova društvena vrijednost. Na toj osnovi podržani su projekti koji obrađuju teme značajne za bosanskohercegovačko društvo, među kojima su, primjerice, film „Kad sam bio hodža“ Ademira Kenovića i film „Bijele trake“ Zlatka Topčića.

Iskustvo BH Content Laba pokazalo je koliko značajan podsticaj jedan veliki investitor može dati domaćoj audiovizuelnoj industriji. Istovremeno, finansijski rezultati potvrdili su da dugoročni razvoj sektora zahtijeva širi i stabilniji sistem finansiranja, zasnovan na saradnji nadležnih institucija, fondova, privatnih investitora, distributera, emitera i drugih partnera. Takav pristup omogućio bi kontinuitet produkcije, ravnomjerniju raspodjelu odgovornosti i dugoročnije planiranje razvoja domaće kinematografije.

BH Telecom je telekomunikacijska kompanija čija je osnovna djelatnost razvoj mreže, ulaganje u savremene tehnologije i digitalne usluge te unapređenje korisničkog iskustva. S obzirom na značajna ulaganja u infrastrukturu i tehnološki razvoj koja kompaniju očekuju u narednom periodu, poslovni prioriteti bit će usmjereni na projekte povezane s njenom osnovnom djelatnošću i stvaranje dugoročne vrijednosti za korisnike, dioničare i društvo.

BH Telecom će nastaviti odgovorno upravljati raspoloživim resursima, dok stabilnu i kontinuiranu podršku domaćoj kinematografiji treba razvijati kroz dugoročan institucionalni i partnerski model koji uključuje sve relevantne aktere.