BH Telecom zbog utakmice BiH – SAD pomjerio radno vrijeme poslovnica

Kompanija BH Telecom obavijestila je korisnike da će zbog historijske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak, 2. jula, sve njihove poslovnice širom Bosne i Hercegovine početi s radom od 10:30 sati.

Iz kompanije su istakli da je odluka donesena kako bi zaposlenici imali priliku pratiti važan nastup bh. reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Korisnicima će i tokom tog perioda biti na raspolaganju webshop, kao i mobilna aplikacija Moj BH Telecom, putem kojih mogu koristiti usluge 24 sata dnevno.

Na kraju poruke iz BH Telecoma uputili su podršku reprezentaciji riječima: “Sretno, Zmajevi! Svi smo uz vas!”