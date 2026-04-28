Upozorenje korisnicima BH Telecoma: Lažne poruke vode na stranice za krađu podataka

BH Telecom upozorio je korisnike na povećan broj sumnjivih poruka koje se šalju putem alternativnih komunikacijskih kanala, poput RCS-a i iMessagea, a u kojima se navode informacije o navodnim kaznama ili se korisnici upućuju na lažne web stranice.

Kako je saopćeno, riječ je o aktivnoj SMishing kampanji čiji je cilj prevara korisnika i krađa ličnih i finansijskih podataka. Napadači putem lažnih poruka pokušavaju navesti građane da otvore linkove i unesu osjetljive podatke na stranice koje oponašaju službene servise.

Iz BH Telecoma naglašavaju da ova kompanija ne koristi RCS niti iMessage kanale za slanje ovakvih obavijesti, te da sve poruke tog tipa predstavljaju pokušaj prevare i zloupotrebe podataka.

Korisnicima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove, da ne unose lične ili finansijske podatke, te da obrišu poruku i prijave sumnjiv sadržaj.

Za prijave i dodatne informacije korisnici se mogu obratiti korisničkoj podršci BH Telecoma putem besplatnog broja 1444.