BH Telecom uputio upozorenje korisnicima

U posljednje vrijeme zabilježen je veći broj sumnjivih SMS i RCS poruka koje dolaze sa numeracije +63, a u kojima se lažno koristi naziv BH Telecoma i poruka „Obavještenje o bodovima“.

Kako je saopćeno iz BH Telecoma, u porukama se korisnici pozivaju da iskoriste navodne bodove iz programa lojalnosti putem linka koji vodi na neovlaštene stranice. Riječ je o pokušaju prevare, odnosno phishing napadu, čiji je cilj krađa ličnih podataka korisnika.

Iz kompanije upozoravaju građane da budu posebno oprezni i da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka, niti da putem neprovjerenih izvora dijele svoje lične ili druge osjetljive podatke.

Naglašeno je da BH Telecom nikada ne traži od korisnika dostavljanje ličnih podataka na ovaj način, te da se poruke ovakvog sadržaja trebaju odmah izbrisati.

Korisnicima se savjetuje da sve informacije o uslugama i programu lojalnosti provjeravaju isključivo putem zvaničnih kanala BH Telecoma, kao što su službena web stranica, mobilna aplikacija i zvanične stranice na društvenim mrežama.

Za dodatne informacije ili prijavu sumnjivih poruka, korisnici se mogu obratiti kontakt centru BH Telecoma putem besplatnog broja 1444. Iz kompanije poručuju da su sigurnost korisnika i zaštita njihovih ličnih podataka prioritet.