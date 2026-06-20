Zmajevi nakon dana odmora nastavljaju pripreme za ključni duel s Katarom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dana odmora danas nastavlja pripreme za utakmicu 3. kola grupe B protiv Katara, koja bi mogla biti ključna za nastavak takmičenja na Svjetskom prvenstvu.

Kako su saopćili iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, Zmajevi će danas u 11 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 19 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini, odraditi trening na RSL Stadionu u Salt Lake Cityju.

Reprezentacija BiH nakon dva odigrana kola ima jedan osvojen bod. Zmajevi su u prvom kolu remizirali s Kanadom rezultatom 1:1, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4.

Upravo zbog toga duel protiv Katara ima veliki značaj za bh. tim. Pobjeda bi Zmajevima ostavila šanse za plasman u nokaut fazu takmičenja, posebno kroz poredak najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Utakmica 3. kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Katara bit će odigrana u Seattlu, u srijedu, 24. juna, s početkom u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Do tada će stručni štab i reprezentativci pokušati što bolje pripremiti ekipu za susret u kojem BiH nema mnogo prostora za kalkulacije.