BiH i Švicarska među 10 najposjećenijih utakmica Mundijala

Utakmica drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva 2026 između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske ušla je među deset najposjećenijih susreta turnira do sada.

Duel odigran na stadionu u Los Angelesu privukao je oko 70.000 gledalaca, a tribine su u velikoj mjeri bile ispunjene navijačima Bosne i Hercegovine, koji su tokom cijelog susreta pružali glasnu podršku Zmajevima.

Iako je reprezentacija BiH poražena rezultatom 4:1, atmosfera na tribinama bila je jedna od najimpresivnijih na dosadašnjem dijelu prvenstva. Susret je tako uvršten među deset najposjećenijih utakmica Mundijala, potvrdivši još jednom veliku podršku koju bh. reprezentacija ima širom svijeta.

Bosna i Hercegovina će u posljednjem kolu grupne faze igrati protiv reprezentacije Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom u borbi za prvo mjesto u grupi B.