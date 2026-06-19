EUNOVA obilježila prvi rođendan: Godina posvećena zdravlju, energiji i vitalnosti

U ugodnom ambijentu hotela Buna u Mostaru, kompanija Hemofarm obilježila je prvu godišnjicu lansiranja premium linije dodataka prehrani EUNOVA, brenda koji je tokom protekle godine postao sinonim za podršku zdravlju, imunitetu, energiji i svakodnevnoj vitalnosti.

Događaj je okupio predstavnike medija, zdravstvene stručnjake, partnere i prijatelje brenda kako bi zajedno obilježili godinu uspješnog razvoja i prisustva EUNOVA proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine.

Večer je otvorio direktor kompanije Hemofarm, koji je prisutnima poželio dobrodošlicu i osvrnuo se na značaj koji EUNOVA danas ima u portfoliju kompanije, kao i na važnost kontinuirane brige o zdravlju i prevenciji u savremenom načinu života.

„Tačno prije godinu dana lansirali smo EUNOVU i danas, na njen prvi rođendan, s ponosom možemo reći da je u kratkom vremenu postala brend kojem ljudi vjeruju. Od početka nam je cilj bio da ponudimo provjerenu, kvalitetnu podršku zdravlju koja se prirodno uklapa u svakodnevni život naših korisnika. Danas, dok EUNOVA portfolio širimo novim proizvodima i dalje razvijamo liniju, vidimo da brend raste kroz povjerenje, pozitivna iskustva i sve veći broj ljudi koji EUNOVU biraju ponovo. To je ono što nam je najvažnije. Sve to nam govori da smo na dobrom putu, ali nas i obavezuje da u narednim godinama budemo još posvećeniji onome zbog čega je EUNOVA i nastala, da ljudima pomogne da žive zdravije, snažnije i uravnoteženije,“ rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Tokom proteklih godinu dana, brojni korisnici imali su priliku upoznati EUNOVA proizvode i uvrstiti ih u svoju svakodnevnu rutinu, a obilježavanje prvog rođendana bila je prilika da se još jednom podsjetimo na filozofiju brenda i vrijednosti koje stoje iza svake linije proizvoda.

Prisutne je kroz EUNOVA portfolio provela Branka Keleč, magistrica farmacije i produkt menadžerica u kompaniji Hemofarm, koja je predstavila karakteristike svakog proizvoda, njihovu namjenu i benefite, te pojasnila značenje prepoznatljivog sistema boja koji korisnicima olakšava odabir proizvoda prema vlastitim potrebama.

Tako ljubičasta boja simbolizira podršku snažnom imunitetu, žuta označava podršku dobrom zdravlju i svakodnevnoj ravnoteži organizma, dok je narandžasta namijenjena poboljšanju energije i vitalnosti.

Kroz stručnu prezentaciju gosti su imali priliku saznati više i o tome kako EUNOVA proizvodi odgovaraju različitim potrebama organizma te kako su kvalitet, inovacija i naučno utemeljene formulacije temelj razvoja kompletne linije. Na samom kraju uslijedio je i pogled u budućnost brenda, kada su prisutnima ekskluzivno predstavljena dva nova proizvoda koja će uskoro obogatiti EUNOVA portfolio – EUNOVA Collagen i EUNOVA Sport. Njihovim lansiranjem EUNOVA dodatno jača svoju misiju i nastavlja širiti ponudu, odgovarajući na sve izraženije potrebe korisnika koji traže podršku aktivnom životnom stilu, bržem oporavku organizma, ljepoti i očuvanju vitalnosti.

Posebnu pažnju prisutnih privukao je razgovor sa Lanom Pudar, zaštitnim licem i ambasadoricom brenda EUNOVA. Jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih sportistkinja podijelila je svoja iskustva o važnosti zdravih navika, discipline, oporavka i brige o vlastitom organizmu, ističući kako upravo dosljednost u svakodnevnim izborima predstavlja osnovu svakog dugoročnog uspjeha.

Kroz opušten i inspirativan razgovor, Lana je govorila o izazovima profesionalnog sporta, životu i studiranju u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o navikama koje joj pomažu da održava vrhunsku formu i balans između sportskih i akademskih obaveza.

Uz inspirativne priče, vrijedne stručne savjete i ugodno druženje, proslava prvog rođendana EUNOVA proizvoda još jednom je potvrdila da je briga o zdravlju mnogo viš