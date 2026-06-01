Hemofarmovih 66 godina posvećenosti

Hemofarm, farmaceutski lider u regionu, obilježio je 66 godina postojanja i 20 godina od kada je postao dio STADA grupe, jednog od globalnih lidera u oblasti generičkih i OTC lijekova.

U protekle dvije decenije, grupa je u razvoj Hemofarma u regionu investirala 537 miliona eura, čime je omogućena modernizacija proizvodnih kapaciteta, uvođenje savremenih tehnologija i dodatno jačanje tržišne konkurentnosti kompanije na globalnom nivou.

„Šezdeset šest godina postojanja potvrđuju naš kontinuitet i sposobnost da se razvijamo i prilagođavamo novom vremenu i trendovima. Ponosni smo što smo dio STADA grupe već dvije decenije, koje su obilježile snažne investicije, tehnološki napredak i širenje našeg poslovanja. Konstantno donosimo najnovije terapijske trendove iz svijeta na naše prostore, unapređujemo formule i uvodimo nove, inovativne lijekove kako bi opravdali našu ulogu pouzdanog partnera u očuvanju zdravlja ljudi. Imamo rekordnu proizvodnju lijekova, a istovremeno čuvamo prirodne resurse i poslujemo po principima održivog razvoja“, izjavio je generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger.