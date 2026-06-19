Težak poraz od Švicarske, ali nada i dalje postoji: Evo kako BiH može do osmine finala

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026, ali uprkos tome Zmajevi i dalje imaju realne šanse za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Nakon dva odigrana kola situacija u grupi B izgleda ovako:

Kanada – 4 boda

Švicarska – 4 boda

Bosna i Hercegovina – 1 bod

Katar – 1 bod

Bosna i Hercegovina je prvenstvo otvorila remijem protiv Kanade (1:1), dok je u drugom kolu poražena od Švicarske. U posljednjem kolu grupne faze Zmajeve očekuje duel protiv Katara, koji bi mogao odlučiti njihovu sudbinu na prvenstvu.

Dobra vijest za reprezentaciju BiH je činjenica da na Svjetskom prvenstvu 2026 dalje prolaze ne samo dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe, već i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Upravo zbog toga poraz od Švicarske nije ugasio nade za prolazak dalje.

Računica je prilično jasna. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar u posljednjem kolu. Svaki drugi rezultat gotovo sigurno bi značio kraj takmičenja za izabranike Sergeja Barbareza.

U slučaju pobjede nad Katarom, BiH bi grupnu fazu završila sa četiri osvojena boda, što bi moglo biti dovoljno za plasman među najbolje trećeplasirane reprezentacije, a u određenim okolnostima čak i za drugo mjesto u grupi.

Mnogo toga zavisit će i od ishoda utakmice između Kanade i Švicarske. Ukoliko Kanada savlada Švicarce, otvorio bi se prostor za dodatne kalkulacije, iako je jasno da Bosna i Hercegovina zbog poraza 4:1 trenutno ima nepovoljniju gol razliku.

Zbog toga će protiv Katara biti važna ne samo pobjeda, već i način na koji će do nje eventualno doći. Svaki postignuti pogodak mogao bi imati značajnu ulogu u konačnom poretku i borbi za jedno od mjesta koja vode u osminu finala.

Iako poraz od Švicarske boli, činjenica je da sudbina Bosne i Hercegovine još nije u potpunosti izgubljena. Zmajevi i dalje imaju priliku da pobjedom u posljednjem kolu ostanu među reprezentacijama koje će nastaviti svoj put na Svjetskom prvenstvu.