FHMZ: Pred nama topao i ugodan ljetni dan

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 12 do 17 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 20 stepeni. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme, s najvišim temperaturama između 26 i 31 stepen, a u Hercegovini i do 33 stepena Celzijusa.

Meteorolozi navode da su biometeorološke prilike uglavnom povoljne, posebno u jutarnjim satima kada će svježiji zrak omogućiti ugodniji boravak na otvorenom.

Ipak, tokom poslijepodneva, usljed više sunčanih intervala i porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su tegobe poput umora, glavobolje i pada koncentracije. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama savjetuje se dodatni oprez.

Građanima se preporučuje nošenje laganije odjeće, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana.