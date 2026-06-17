Pretežno sunčano uz ljetne temperature, lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, usljed razvoja oblačnosti, ponegdje u Hercegovini te centralnim i jugozapadnim krajevima Bosne mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 15 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevne dosezati između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini i do 34 stepena Celzijusa.

Prijepodnevni sati donijet će ugodnije vremenske prilike, dok će tokom dana biti sve toplije i sparnije. Zbog visokih temperatura i pojačanog UV zračenja, građanima se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu, unos dovoljne količine tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima. Hronični bolesnici i meteoropate mogli bi osjetiti pojačane tegobe tokom poslijepodneva.