Vrijeme u BiH danas sunčano, mogući lokalni pljuskovi

Vrijeme u BiH danas će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok su u ranim jutarnjim satima mogući prolazni lokalni pljuskovi na području centralne i istočne Bosne.

Tokom dana očekuje se stabilnije vrijeme u većem dijelu zemlje, ali će uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima biti moguć i na području Hercegovine te jugozapadu Bosne.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 24 i 29 stepeni, dok se na jugu očekuje do 32 stepena.

U Sarajevu će prije podne biti više oblačnosti, dok se sunčanije vrijeme očekuje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će ugodnije tokom jutra i prijepodneva. U drugom dijelu dana, posebno u unutrašnjosti zemlje, manjak svježine mogao bi kod osjetljivih osoba uzrokovati malaksalost, dekoncentraciju, nervozu i glavobolju.

Preporučuje se smanjenje aktivnosti u toplijem dijelu dana, laganije odijevanje i opreznija vožnja. Povremeni pljuskovi u pojedinim krajevima mogu nakratko uticati i na raspoloženje većine populacije.