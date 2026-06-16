/FOTO/ Zmajevi trenirali u Salt Lake Cityju uz podršku navijača

Zmajevi trenirali u Salt Lake Cityju pred nastavak takmičenja na Svjetskom prvenstvu 2026, a prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad protekao je u dobroj atmosferi i uz podršku publike.

Izabranici Sergeja Barbareza radili su na terenu America First Field, stadiona na kojem svoje utakmice igra Real Salt Lake. Trening je pratio i veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, koji su nakon završetka imali priliku fotografisati se s reprezentativcima i dobiti autograme.

Zmajevi trenirali su nakon remija sa Kanadom, a pažnja stručnog štaba i igrača sada je usmjerena na naredni susret protiv Švicarske. U bh. taboru svjesni su da ih očekuje zahtjevna utakmica, posebno jer je Švicarska u prvom kolu protiv Katara pokazala kvalitet, iako je na kraju osvojila samo jedan bod.

Tarik Muharemović poručio je da reprezentacija Bosne i Hercegovine ne smije potcijeniti nijednog protivnika. Naglasio je da ekipa mora gledati prvenstveno sebe i pokušati se vratiti na nivo igre koji je ranije pokazivala u dobrim nastupima protiv Rumunije, Velsa i Italije.

Sličnog mišljenja je i Jovo Lukić, koji smatra da Zmajevi protiv Švicarske moraju ući maksimalno ozbiljno ukoliko žele do pozitivnog rezultata. Prema njegovim riječima, riječ je o kvalitetnom protivniku, ali i Bosna i Hercegovina ima svoje adute i kvalitet da se bori za pobjedu.

Zmajevi trenirali su uz jasnu podršku navijača, što je dodatni motiv pred jednu od najvažnijih utakmica u grupnoj fazi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Salt Lake Cityju odraditi još dva treninga, nakon čega slijedi put prema Los Angelesu.

Utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine igra se 18. juna u Los Angelesu, a nakon prvog kola sve selekcije u grupi B imaju po jedan bod. Canada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1:1, dok je istim rezultatom završen i duel Švicarske i Katara.