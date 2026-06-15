Više od 800 televizija prenosi utakmicu BiH i Švicarske, evo gdje kod nas možete pratiti

Građani Bosne i Hercegovine utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske moći će pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji i kanalu Arena Sport 1. Susret se igra u četvrtak, 18. juna, s početkom u 21 sat po našem vremenu.

Interes za utakmicu je izuzetno velik, a prijenos će biti dostupan gledaocima širom svijeta. Prema dostupnim podacima, meč će emitovati više od 800 televizijskih kanala u čak 196 zemalja, što potvrđuje globalnu pažnju koju privlači nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskoj smotri.

Utakmica će biti odigrana u Los Angelesu, a očekuje se da će milionski auditorij pratiti duel Zmajeva protiv selekcije Švicarske. Za gledaoce u Bosni i Hercegovini prijenos su osigurali Federalna televizija i Arena Sport 1.