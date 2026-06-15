Bećirović na Mundijalu pokrenuo raspravu: Građani komentarišu odlazak na utakmicu

Odlazak člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na Svjetsko prvenstvo pokrenuo je raspravu među korisnicima Reddita. Dok jedni smatraju da je normalno da državni zvaničnik bude uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, drugi problem vide u troškovima, transparentnosti i načinu na koji je put predstavljen javnosti.

Dio korisnika smatra da nije sporno prisustvo utakmici, nego to što je odlazak, prema njihovom mišljenju, predstavljen kroz diplomatske aktivnosti.

“Preofirno je najavio diplomatske sastanke, umjesto da direktno prizna da ide gledati utakmicu. Čuo sam da se jedino sastao s dijasporom”, napisao je jedan korisnik Reddita.

S druge strane, bilo je i komentara u kojima se navodi da je prisustvo člana Predsjedništva BiH na Mundijalu očekivano, s obzirom na to da se reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala na veliko takmičenje.

“Druže, lik je predsjednik države. Logično je da će da ide na prvenstvo na koje smo se plasirali”, stoji u jednom od komentara.

Pojedini korisnici podsjetili su i na ranija putovanja bh. zvaničnika na velika sportska takmičenja.

“On je barem otišao na svjetsko na kojem mi igramo, Bisera je otišla na svjetsko u Katar na kojem nas nije ni bilo”, navodi jedan korisnik komentarišući poslovna putovanja bivše ministrice vanjskih poslova, Bisere Turković.

Rasprava se brzo proširila i na pitanje TV prenosa utakmica reprezentacije. Dio korisnika smatra da Bećirović nije direktno nadležan za otkup TV prava.

“Šta je on konkretno mogao uraditi da obezbijedi prenos? BHRT je ponudio koliko je mogao, Arena dala bolju ponudu i to je prošlo”, napisao je jedan korisnik.

Ipak, drugi smatraju da postoji šira politička odgovornost za stanje javnog servisa.

“Prenos nije njegova nadležnost. Eventualno njegova odgovornost je odgovornost stranke i većine kojoj pripada, koja ne zna riješiti problem javnog servisa”, navodi se u komentaru.

Komentari pokazuju da se rasprava nije zadržala samo na jednoj fotografiji sa stadiona. Za jedne je odlazak državnog zvaničnika na Mundijal očekivan znak podrške Zmajevima, dok drugi traže više transparentnosti o troškovima i službenom karakteru putovanja.