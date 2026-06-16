Roditeljske kuće u Sarajevu i Tuzli trebaju održivu podršku FBiH

Roditeljske kuće u Sarajevu i Tuzli predstavljaju važan oblik podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, a Vlada Federacije BiH danas je primila na znanje informaciju o potrebi osiguranja održivog finansiranja njihovog rada.

Informaciju je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje je zaduženo da pokrene proceduru za odobravanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH. Sredstva bi bila namijenjena za finansijsku podršku radu roditeljskih kuća za djecu oboljelu od raka u Sarajevu i Tuzli.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je i da, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, pripremi prijedlog modela dugoročnog finansiranja. Taj model trebao bi uključivati planiranje posebne budžetske pozicije u Budžetu Federacije BiH, čime bi se stvorili stabilniji uslovi za rad roditeljskih kuća.

Kako je navedeno u obrazloženju, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljen je dopis Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”, u kojem se ukazuje na značaj roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, ali i na izazove u osiguravanju sredstava potrebnih za njihovo redovno funkcionisanje.

Roditeljske kuće omogućavaju porodicama iz različitih dijelova Federacije BiH i Bosne i Hercegovine da tokom liječenja djece imaju smještaj u neposrednoj blizini zdravstvenih ustanova. Na taj način porodicama se olakšava boravak tokom dugotrajnog i zahtjevnog procesa liječenja, a djeci se osigurava prisustvo roditelja i porodična podrška.

Pored humanitarne i zdravstvene dimenzije, roditeljske kuće imaju i važnu socijalnu ulogu. Njihov rad doprinosi zaštiti najboljeg interesa djeteta, očuvanju porodičnog okruženja tokom liječenja i smanjenju dodatnih socijalnih i finansijskih pritisaka na porodice.

Prema podacima Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”, ukupni godišnji troškovi rada roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli iznose približno 430.000 KM. Dio sredstava osiguravaju kantonalne vlade, jedinice lokalne samouprave i drugi partneri, dok se značajan dio i dalje prikuplja kroz donacije, humanitarne aktivnosti i druge izvore finansiranja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike smatra da je riječ o trajnoj potrebi i aktivnosti od posebnog društvenog značaja, zbog čega je pokrenuta inicijativa za uspostavljanje održivijeg modela finansiranja rada roditeljskih kuća.