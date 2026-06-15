Skoro 630 hiljada KM od igara na sreću za projekte obrazovanja

Projekti iz oblasti obrazovanja bit će finansirani sa 629.978 KM iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, odlučila je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli sredstava uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2025. godini. Sredstva će biti raspoređena za ukupno 61 program i projekt iz oblasti obrazovanja.

Od ukupnog iznosa, 100.592 KM bit će usmjereno za finansiranje 11 programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Ovi programi nalaze se na odobrenoj konačnoj listi korisnika.

Iznos od 529.386 KM raspodjeljuje se za finansiranje 50 programa i projekata iz oblasti učestvovanja u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. Kako je navedeno, sredstva se dodjeljuju nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Projekti iz oblasti obrazovanja koji su obuhvaćeni ovom odlukom imaju za cilj podršku preventivnim, edukativnim i zaštitnim aktivnostima, posebno kada je riječ o djeci i mladima kao osjetljivim kategorijama društva.

Odlukom je utvrđeno da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva odobrena.

Ministarstvo je obavezno da najkasnije do 1. marta 2027. godine Vladi Federacije BiH dostavi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Na ovaj način projekti iz oblasti obrazovanja finansiraju se iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s naglaskom na zaštitu djece, prevenciju ovisnosti i podršku programima koji se provode u interesu šire zajednice.