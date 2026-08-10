Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću za osobe s invaliditetom, sigurne kuće i javne kuhinje

Nedžida Sprečaković
Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću za razne namjene
Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću za razne namjene

Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću bit će raspoređeno za programe namijenjene osobama s invaliditetom, sigurnim kućama i javnim kuhinjama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli sredstava donijela je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Riječ je o ukupno 839.737,88 KM prihoda koji su tokom 2025. godine uplaćeni u Budžet Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Najveći dio sredstava, 594.664,21 KM, namijenjen je finansiranju programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, prvenstveno kroz poboljšanje njihovih životnih uslova i podršku radu organizacija koje okupljaju ovu populaciju.

Za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja, odnosno podršku sigurnim kućama, izdvojeno je 77.073,67 KM, dok će za rad javnih kuhinja biti raspoređeno 168.000 KM.

Sredstva će biti dodijeljena programima i projektima koji su uvršteni na konačne liste korisnika nakon provedene procedure javnog poziva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je najkasnije u roku od 15 dana od stupanja odluke na snagu zaključiti pojedinačne ugovore sa svim korisnicima kojima su sredstva odobrena.

Ugovorima će biti precizirana i obaveza korisnika da Ministarstvu dostave izvještaje o namjenskom utrošku novca najkasnije do 31. decembra 2026. godine, odnosno, u izuzetnim slučajevima, do 15. januara 2027. godine.

Uz izvještaje će morati biti dostavljena i odgovarajuća dokumentacija kojom se potvrđuje da su dodijeljena sredstva utrošena u skladu sa odobrenom namjenom.

Raspodjelom gotovo 840 hiljada KM od igara na sreću finansirat će se projekti koji direktno obuhvataju neke od najosjetljivijih kategorija stanovništva, od osoba s invaliditetom i žrtava nasilja do korisnika javnih kuhinja.

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