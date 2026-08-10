Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću za razne namjene

Skoro 840 hiljada KM od igara na sreću bit će raspoređeno za programe namijenjene osobama s invaliditetom, sigurnim kućama i javnim kuhinjama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli sredstava donijela je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Riječ je o ukupno 839.737,88 KM prihoda koji su tokom 2025. godine uplaćeni u Budžet Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Najveći dio sredstava, 594.664,21 KM, namijenjen je finansiranju programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, prvenstveno kroz poboljšanje njihovih životnih uslova i podršku radu organizacija koje okupljaju ovu populaciju.

Za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja, odnosno podršku sigurnim kućama, izdvojeno je 77.073,67 KM, dok će za rad javnih kuhinja biti raspoređeno 168.000 KM.

Sredstva će biti dodijeljena programima i projektima koji su uvršteni na konačne liste korisnika nakon provedene procedure javnog poziva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je najkasnije u roku od 15 dana od stupanja odluke na snagu zaključiti pojedinačne ugovore sa svim korisnicima kojima su sredstva odobrena.

Ugovorima će biti precizirana i obaveza korisnika da Ministarstvu dostave izvještaje o namjenskom utrošku novca najkasnije do 31. decembra 2026. godine, odnosno, u izuzetnim slučajevima, do 15. januara 2027. godine.

Uz izvještaje će morati biti dostavljena i odgovarajuća dokumentacija kojom se potvrđuje da su dodijeljena sredstva utrošena u skladu sa odobrenom namjenom.

Raspodjelom gotovo 840 hiljada KM od igara na sreću finansirat će se projekti koji direktno obuhvataju neke od najosjetljivijih kategorija stanovništva, od osoba s invaliditetom i žrtava nasilja do korisnika javnih kuhinja.