Građani Tuzle pozvani na potpisivanje ugovora sa Komunalcem

Uz vaše posljednje račune za odvoz komunalnog otpada u Tuzli dobili ste još jedan papir, odnosno dobili ste poziv za potpisivanje ugovora između vas vlasnika stanova i kuća sa JKP Komunalac Tuzla radi pružanja bolje i adekvatnije usluge.

Prema Odluci o komunalnom redu, korisnici odvoza otpada na području Tuzle obavezni su potpisati ugovor sa pružaocem ove usluge. Zbog toga su iz nadležnog komunalnog preduzeća pozvali građane da ugovore potpišu u njihovim prostorijama i tako regulišu međusobna prava i obaveze.

„Ono je dobro da imamo ugovore. U ugovorima se nalaze podaci kao što su vlasništvo, objekat, da li je to kuća, da li je to stan, broj članova domaćinstva, da li je to kvadratura, tako da je dobro da imamo i malo te preciznije podatke, obzirom da mi svaki mjesec dijelimo naše račune da ne dolazi do određenih problema na terenu, da li su računi došli na pravu adresu ili ne, ali u svakom slučaju ovo je jedna dobra aktivnost koja će pomoći korisnicima naših usluga, a naravno i nama.” kazao je Admir Bećirović, direktor JKP Komunalac Tuzla.

Za potpisivanje ugovora građanima je potrebna samo lična karta radi identifikacije, bez kopiranja dokumenta i dostavljanja dodatne dokumentacije. Iz Komunalca najavljuju da će potpisivanje organizovati i po mjesnim zajednicama i naseljima.

„Ako su penzioneri u pitanju, ako su lica sa posebnim potrebama, invalidi koji ne mogu tako jednostavno dođi do naših prostorija, da ćemo organizovati mi na drugi način kako da potpišu. Tako da možemo i tu razmotriti određene opcije da na određene dane, periode u mjesnim zajednicama pozovemo građana ili im je bliže da potpišu ugor, što ne znači da to nećemo raditi u narednom periodu.“ dodaje Bećirović.

Građani koji su ugovore potpisali ranije nisu obavezni zaključivati nove, dok su za stanove u novogradnji ovu obavezu uglavnom već ispunili investitori.

Vlasnici takvih stanova ipak trebaju prijaviti broj osoba koje borave u domaćinstvu. Ugovori su trajni i mijenjaju se samo u slučaju promjene broja članova domaćinstva ili vlasništva nad objektom.

Iz komunalnog preduzeća pojašnjavaju i da korisnici koji ne potpišu ugovor, ali koriste uslugu odvoza otpada, i dalje imaju obavezu njenog plaćanja.