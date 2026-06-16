Tarik Muharemović govorio je pred naredni izazov fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv selekcije Švicarske.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine pripreme nastavljaju u Sjedinjenim Američkim Državama, a stručni štab i igrači fokusirani su na analizu prethodnog meča protiv Kanade, ali i na sve ono što ih očekuje u narednom susretu.

Muharemović je istakao da ekipa mora izvući pouke iz utakmice protiv Kanade, posebno iz situacija u kojima igra nije bila na željenom nivou. Prema njegovim riječima, cilj je da Zmajevi protiv Švicarske ponove energiju, disciplinu i pristup koji su ranije pokazali u duelima protiv Rumunije, Velsa i Italije.

Švicarska je u prvom nastupu remizirala s Katarom rezultatom 1:1, iako je tokom susreta imala više prilika. Ipak, Tarik Muharemović smatra da to ne smije zavarati bh. tim, jer je riječ o kvalitetnoj reprezentaciji koja zahtijeva maksimalnu koncentraciju tokom svih 90 minuta.

U taboru Bosne i Hercegovine naglašavaju da je najvažnije razmišljati o vlastitoj igri. Zmajevi žele pokazati da imaju kvalitet za dobar rezultat, ali i za nastavak takmičenja, zbog čega će duel sa Švicarskom imati veliki značaj.

Muharemović se osvrnuo i na podršku navijača, koja reprezentaciju prati i daleko od domovine. Nakon sjajne atmosfere u Torontu, bh. navijači su uz Zmajeve i u Salt Lake Cityju, što igračima mnogo znači uoči nove utakmice.

Posebno je istakao zahvalnost navijačkim grupama i svim Bosancima i Hercegovcima koji pružaju podršku reprezentaciji. Tarik Muharemović poručuje da je takva podrška jedan od najljepših osjećaja koje fudbaler može imati, naročito na velikom takmičenju.

Utakmicu protiv Švicarske bh. fudbaleri igraju u četvrtak, 18. juna sa početkom od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.