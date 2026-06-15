Mogu li svi u Grupi B završiti sa istim brojem bodova? Evo šta bi to značilo za BiH

Nakon prvog kola Grupe B na Svjetskom prvenstvu dogodila se rijetka situacija. Bosna i Hercegovina remizirala je s Kanadom, dok su Katar i Švicarska također podijelili bodove. Rezultat je da sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, identičnu gol-razliku i isti broj postignutih pogodaka.

To je otvorilo zanimljivo pitanje među navijačima: Mogu li sve reprezentacije završiti grupnu fazu sa istim brojem bodova?

Odgovor je, teoretski, da.

Ako bi i preostale utakmice završile bez pobjednika, sve četiri selekcije imale bi po tri boda nakon tri odigrana kola. U tom slučaju plasman ne bi određivali bodovi, nego dodatni kriteriji koje koristi FIFA.

Šta odlučuje kada su ekipe izjednačene?

Prvi kriterij je gol-razlika, odnosno odnos postignutih i primljenih pogodaka. Ako su ekipe izjednačene i po tom osnovu, gleda se broj postignutih golova.

U slučaju da su reprezentacije i dalje potpuno izjednačene, odlučuju međusobni rezultati, a zatim i fair-play tabela, odnosno broj žutih i crvenih kartona.

Tek ako ni nakon svih tih kriterija ne bude moguće razdvojiti ekipe, FIFA može koristiti žrijeb.

Kako bi to moglo izgledati u našoj grupi?

Zamislimo scenario u kojem Bosna i Hercegovina remizira sa Švicarskom i Katarom, dok Kanada također remizira svoje preostale utakmice.

Tada bi sve četiri reprezentacije završile grupu sa po tri boda. Međutim, ne bi svi remiji imali istu vrijednost. Reprezentacija koja postigne više pogodaka tokom grupne faze bila bi u prednosti.

Primjera radi, tri remija rezultatom 2:2 vrijedila bi više od tri remija rezultatom 0:0 jer bi ekipa imala veći broj postignutih pogodaka.

Da li je tri boda dovoljno za prolazak?

Na proširenom Svjetskom prvenstvu sa 48 reprezentacija u nokaut fazu prolaze dvije najbolje ekipe iz svake grupe, ali i osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Zbog toga tri boda osvojena kroz tri remija ne moraju značiti eliminaciju. U zavisnosti od rezultata u drugim grupama, takav učinak može biti dovoljan za prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Šta ovo znači za BiH?

Za Bosnu i Hercegovinu najvažnije je da nakon prvog kola situacija ostaje potpuno otvorena. Iako se Zmajevi trenutno nalaze na posljednjem mjestu zbog pomoćnih kriterija, razlika između prvoplasirane i četvrtoplasirane ekipe praktično ne postoji.

Utakmice protiv Švicarske i Katara odlučit će konačan rasplet, a već jedna pobjeda mogla bi našu reprezentaciju dovesti na korak od plasmana u nokaut fazu.

Nakon prvog kola jasno je samo jedno, u Grupi B još uvijek je sve moguće.